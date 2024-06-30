Kahvaltıda Hafif Bir Şeyler Arayanların İmdadına Yetişecek 10 Sağlıklı Tarif
Kahvaltıda Hafif Bir Şeyler Arayanların İmdadına Yetişecek 10 Sağlıklı Tarif
Hazır yaz sıcakları başlamışken kahvaltılıkları biraz hafifletmenin tam zamanı. Eğer kahvaltıda hafif ve sağlıklı şeyler yaparken detaylı bir rehbere ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bu fit mi fit tarifler hem çok hoşunuza gidecek hem de size bol bol yaz enerjisi verecek! ✌️🤸🏻
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1. İncirli Yulaflı Fırında Kahvaltılık
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2. Kahvaltılık Granola
3. Omlet ve Çeri Domates
4. Çırpılmış Tofu
5. Kahvaltılık Sufle
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