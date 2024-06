Kahvaltıda Hafif Bir Şeyler Arayanların İmdadına Yetişecek 10 Sağlıklı Tarif

Bu tarif, özellikle kahvaltıda pek bir şey yemek istemeyen ama bir şey yemeden de yapamayanlara gelsin. 🤩

Hazırlanma süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

2 adet havuç

50 gram kaşar peyniri

1 adet yumurta

1 su bardağı un

50 gram tereyağı

1 yemek kaşığı hardal

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Önce havuçları soyup rendeleyin.

2. Rendelediğiniz havuçlara unu, hardalı, margarini, yumurtayı, baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

3. Kaşar peynirini de rendeleyerek karışıma ilave edin.

4. Karışımdan ufak toplar yapın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın dilediğiniz haznesinden birine ekleyerek belirtilen ayarlarla pişirin.

Not: Aynı anda ikili pişirmeye izin veren cihaz size her anlamda serbestlik ve pratiklik sunar. Dolayısıyla malzemeleriniz çoksa büyük hazneyi, azsa küçük hazneyi, aşırı fazlaysa her iki hazneyi kullanma lüksünüz olur. Üstelik iki hazneyi kullandığınız zaman koku karışması gibi bir sorun da olmaz. Haliyle havuçlu topların yanına farklı top tarifleri denemekte serbest olursunuz.

Harika değil de ne? 🥕