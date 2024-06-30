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Kahvaltıda Hafif Bir Şeyler Arayanların İmdadına Yetişecek 10 Sağlıklı Tarif

etiket Kahvaltıda Hafif Bir Şeyler Arayanların İmdadına Yetişecek 10 Sağlıklı Tarif

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 21:01

Hazır yaz sıcakları başlamışken kahvaltılıkları biraz hafifletmenin tam zamanı. Eğer kahvaltıda hafif ve sağlıklı şeyler yaparken detaylı bir rehbere ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bu fit mi fit tarifler hem çok hoşunuza gidecek hem de size bol bol yaz enerjisi verecek! ✌️🤸🏻

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1. İncirli Yulaflı Fırında Kahvaltılık

1. İncirli Yulaflı Fırında Kahvaltılık

Sabahları bir süredir geleneksel yöntemlerle yulaf lapası hazırlıyorsanız, onu bir de Philips Çift Hazneli Airfryer'da denemenizi öneririz. 

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek

  • 2 yumurta

  • 50 ml süt

  • 1 yemek kaşığı chia tohumu

  • 80 gr yulaf ezmesi

  • 3 incir

  • 30 gr feta peyniri

  • 25 gr kaju fıstığı

  • 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Önce ekmeği küçük küçük küpler halinde kesin. Bir kapta yumurtayı ve sütü çırpıp içine chia tohumu, yulaf ezmesi ve ekmekleri ekleyin. Birkaç dakika böyle bekletin.

2. İncirleri doğrayın, feta peynirini ufalayın ve yumurtalı karışıma ilave edin. Kaju fıstıklarını ve kekiği de ekleyip her şeyi karıştırın ve cihaz içine alın.

3. Cihazı belirtilen ayarlarla çalıştırın ve işlem sonunda servis edin.

Bu doyurucu ve hafif kahvaltılığın en güzel yanı tüm gün yemeye uygun olması. Yani bir kez yaptıktan sonra aynı lezzetin keyfine uzun uzun varabilirsiniz. 🤗

2. Kahvaltılık Granola

2. Kahvaltılık Granola

Yulaf demişken granola tarifi vermeden olmaz. Yoğurda, süte, tatlıya çok yakışan, tek başına bile harika olan granola kimilerine göre kahvaltının ana malzemesi. Ama onu evde yaparak çok daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Üstelik dilediğiniz malzemeleri eklemekte de serbestsiniz. 

Hazırlanma Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 15 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 fincan yulaf ezmesi

  • 1 fincan yer fıstığı

  • 1 fincan taze badem

  • 4 yemek kaşığı bal 

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. İlk önce yer fıstığını ve bademleri bıçak kullanarak 2-4 parçaya bölün. 

2. Diğer malzemeleri yemişlerin üzerine ekleyip güzelce karıştırın.

3. Karışımı cihazın içine sığacak bir kaba alın ve 15 dakika boyunca pişirin. Ara ara hazneyi çıkarıp çalkalayın ve yeniden yerine koyun.

4. Süre sonunda hazneyi tamamen dışarı çekip, içindeki karışımı yayvan bir tepsiye dökün ve soğumaya bırakın. 

Soğuyan granolanızı direkt tükebilir veya sonradan tüketmek üzere cam saklama kaplarına alabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık! 😎

3. Omlet ve Çeri Domates

3. Omlet ve Çeri Domates

Peynirli ve kabarık omletinizi, yanına yazın habercisi çeri domateslerle birlikte hiç denediniz mi? Cevabınız 'Hayır' ise bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika (sol hazne) - 8 dakika (sağ hazne)

Pişirme Derecesi: 200° (sol hazne) - 160° (sağ hazne)

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 300 gr çeri domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 50 gr rende çedar peyniri

Yapılışı:

1. Öncelikle yumurtaları dilediğiniz baharatlarla ve zeytinyağıyla birlikte güzelce çırpın ve altına yağlı kağıt serdiğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer tepsisine aktarın.

Not: Philips Çift Hazneli Airfryer, tariflerinizi minimum yağ kullanarak yapmanıza olanak tanır. Bu nedenle klasik yöntemlerin aksine sadece 1 yemek kaşığı kadar yağ kullanmak bile büyük porsiyonlu omletler hazırlamak için yeterlidir.

2. Yıkadığınız domateslere çok az yağ püskürtün ve cihazın sol haznesine alın. Her hazne için belirtilen ayarları yaptıktan sonra işlemin bitmesi için bekleyin.

Bu leziz tarif, sizi güne bomba gibi başlatacak. 🤗

4. Çırpılmış Tofu

4. Çırpılmış Tofu

Geleneksel yumurtaya vegan bir dokunuş yaparak tam bir protein deposu öğün hazırlamanız mümkün. İşte tarifi de burada!👇

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 400 gr tofu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı besin mayası

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 2 tutam karabiber

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 60 ml soya içeceği

Yapılışı:

1. İlk önce tofuyu elinize alarak veya patates ezici benzeri bir gereç kullanarak ufalayın. Ufalanan tofunun içine kalan malzemeleri ekleyip güzelce karıştırın. Ardından bu karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer tepsisine aktarın.

2. Tepsiyi, cihazın sağ tarafına alıp belirtilen ayarları uygulayın. 

Not: Çift Hazneli Airfryer size yemek yaparken özgürlük sunar. Çünkü biri 6, diğeri 3 litrelik iki hazne hem aynı anda hem de ayrı ayrı kullanıma müsaittir. Dolayısıyla elinizdeki malzeme miktarına göre bu iki hazneden birini tercih edebilirsiniz. Yani bu tarif için de daha az malzemeniz varsa sol hazneyi kullanabilirsiniz.

3. Pişen tofunuzu yanına domates, avokado ve yeşillik koyarak servis tabağına alın.

Tofu sayesinde size enerji verecek olan bu fit tarife bayılacaksınız! 💪

5. Kahvaltılık Sufle

5. Kahvaltılık Sufle

Tam porsiyonda hazırlanmış, hoş görünen, hem de sıfır yağla yapabileceğiniz bir önerimiz var desek ne dersiniz?

Hazırlanma Süresi: 6 dakika

Pişirme Süresi: 9 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 orta boy yumurta

  • 2 yemek kaşığı krema

  • 1 kırmızı acı biber

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Öncelikle maydanozu ve kırmızı biberi ince ince kıyın.

2. Yumurtayı bir kaba alıp krema, maydanoz ve kırmızı biberle çırpın. Karışımı ısıya dayanıklı ufak seramik kaselere veya silikon muffin kaplarına dökün. Ama kapların yarısından fazlasını doldurmadığınızdan emin olun. 

3. Muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer'ın dilediğiniz haznesine alıp belirtilen ayarlarla pişirin. 

Hiçbir şekilde yağ gerektirmeyen bu tarif, cihazın pratik kullanımıyla birleştiğinde harikalar yaratmanızı sağlayacak.

Afiyet olsun!

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6. Kuru Üzümlü Amerikan Gözlemesi

6. Kuru Üzümlü Amerikan Gözlemesi

Eğer kahvaltıda tercihiniz tatlı şeylerden ve hamur işlerinden yanaysa, kendinizi hiç de suçlu hissetmenize gerek yok. Çünkü öyle bir tarifimiz var ki hem parmak ısırtır hem de suçluluk duymadan yedirtir. 😉

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 muz

  • 3 orta boy yumurta

  • 50 gram kuru üzüm

  • 120 gram tam tahıllı buğday unu

  • 0.5 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 ml soya içeceği

Yapılışı:

1. Olgunlaşan muzunuzu soyun ve bir kasede çatalla ezin. Muza üç adet yumurta ekleyip karıştırın.

2. Ardından kuru üzüm, buğday unu, kabartma tozu ve soya sütünü karışıma ekleyip sertlik kalmayana kadar harmanlayın.

3. Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer içine dökün ve belirtilen ayarlarla pişirin. Gözleme piştikten sonra üzerine biraz bal döküp ve taze meyveler ekleyin.

Bal yerine doğal özütler ve dilediğiniz vegan yoğurt kullanmakta serbest olduğunuzu da unutmayın. Elinize sağlık! 😋

7. Havuçlu Peynirli Toplar

7. Havuçlu Peynirli Toplar

Bu tarif, özellikle kahvaltıda pek bir şey yemek istemeyen ama bir şey yemeden de yapamayanlara gelsin. 🤩

Hazırlanma süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10  dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 adet havuç

  • 50 gram kaşar peyniri

  • 1 adet yumurta

  • 1 su bardağı un

  • 50 gram tereyağı

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

1. Önce havuçları soyup rendeleyin. 

2. Rendelediğiniz havuçlara unu, hardalı, margarini, yumurtayı, baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

3. Kaşar peynirini de rendeleyerek karışıma ilave edin. 

4. Karışımdan ufak toplar yapın ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın dilediğiniz haznesinden birine ekleyerek belirtilen ayarlarla pişirin.

Not: Aynı anda ikili pişirmeye izin veren cihaz size her anlamda serbestlik ve pratiklik sunar. Dolayısıyla malzemeleriniz çoksa büyük hazneyi, azsa küçük hazneyi, aşırı fazlaysa her iki hazneyi kullanma lüksünüz olur. Üstelik iki hazneyi kullandığınız zaman koku karışması gibi bir sorun da olmaz. Haliyle havuçlu topların yanına farklı top tarifleri denemekte serbest olursunuz.

Harika değil de ne? 🥕

8. Humus Tortilla

8. Humus Tortilla

Yaz gelmişken sabahları tükettiğiniz sandviçlerin yerine daha sağlıklı versiyonları eklemek doğru seçim. Bu nedenle şöyle bol proteinli, kalp dostu ve fit bir humus tortilla tarifi yapmaya hazırlansanız iyi olur! 😋

Hazırlanma süresi: 7 dakika

Pişirme süresi: 4 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 4 adet kornişon turşusu

  • 3 adet domates

  • 80 gram ıspanak

  • 8 yemek kaşığı humus

  • 4 adet tortilla ekmeği

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. İlk önce turşuları ince halkalar halinde dilimleyin ve kenara ayırın.

2. Domates ve ıspanağı da yıkayıp doğrayın ve kenarda bekletin. 

3. Tortilla ekmeğini ortadan bir kenarına doğru keserek bölün.

4. Ekmeğin kesikli tarafına humusu sürün, diğer çeyreklere diğer malzemeleri ayrı ayrı koyun.

5. Elinizde bu şekilde dört çeyrek olacak. Her çeyreği bir diğer çeyreğin üzerine gelecek şekilde katlayın.

6. Bu şekilde hazırladığınız tortilla ekmeklerini Philips Çift Hazneli Airfryer sepetlerinden birine koyarak 4 dakika boyunca pişirin.

Not: Cihazın teknolojik arayüzü ve ön ayarlı modları arasından tortillanızı sıcacık kızartacak en doğru modu bulmanız mümkün. Tek tıkla yapacağınız bu ayar, size yediğiniz en lezzetli tariflerden birini sunacak.

İşte bu kadar! ✌️

9. Kinoalı Kabaklı Muffin

9. Kinoalı Kabaklı Muffin

Kahvaltılıklarınızı evde hazırlayarak cebinizden epey tasarruf edeceğinizi biliyor muydunuz? Onun en güzel örneklerinden biri olan bu tarif de dışarıda bulunmayacak kadar leziz! 💚

Hazırlanma süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 60 gr pişmiş kinoa

  • 140 gr kabak

  • 60 gr keçi peyniri

  • 30 gr kaju fıstığı

  • 2 yumurta

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Önce yazın en fit sebzelerinden olan kabaklarınızı rendeleyin.

2. İçine keçi peynirini doğrayıp, kajuları ezip ekleyin. Pişmiş kinoayı, yumurtayı, biberi ve tuzu da ilave edin.

3. Bütün malzemeleri karıştırarak hamur kıvamına getirin ve muffin kaplarına pay edin.

4. Son olarak cihaz haznesine yerleştirerek belirtilen ayarlarla pişirin.

Not: Dikkat ettiyseniz bu tarifte hiç yağ kullanmadınız. Çünkü tasarımının her parçasından pratiklik ve verim akan Philips Çift Hazneli Airfryer, minimum yağ kullanarak en lezzetli yemekleri pişirmenizi sağlar. Bu da ortaya çok daha dengeli ve fit tarifler çıkarır.

Afiyet olsun! ✌️

10. Avokadolu Fırın Yumurta

10. Avokadolu Fırın Yumurta

Avokadoyu belki daha önce salatalarda denemiş olabilirsiniz ama eğer sıcak denemediyseniz mutlaka önerimiz bu seçenekten yana! 👇

Hazırlanma süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 avokado

  • 2 yumurta

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı Sriracha sos

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Avokadoyu ikiye böldükten sonra çekirdeğini çıkarın ve ortasındaki kısımdan birazcık alın. Yumurtayı, boşalttığınız bu alana kırın ve lezzetlendirmek için üzerine tuz serpiştirin.

2. Bu şekilde hazırladığınız avokado yarımlarını Airfryer sepetine alın ve belirtilen ayarlarla pişirin.

Not: Cihazın ön ayarlı kolay pişirme programlarını kullandıktan sonra HomeID uygulaması üzerinden kaç dakika kaldığını kontrol edebilir, avokadolarınızı tam istediğiniz çıtırlığa ulaşana kadar pişirebilirsiniz.

3. Servis etmeden önce ise Sriracha sos ve karabiberle ya da hoşlandığınız diğer sağlıklı soslarla lezzetlendirin.

İşte bu kadar, elinize sağlık! 🥑

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