Kahvaltıda Hafif Bir Şeyler Arayanların İmdadına Yetişecek 10 Sağlıklı Tarif

Sabahları bir süredir geleneksel yöntemlerle yulaf lapası hazırlıyorsanız, onu bir de Philips Çift Hazneli Airfryer'da denemenizi öneririz.

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 14 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

2 dilim ekmek

2 yumurta

50 ml süt

1 yemek kaşığı chia tohumu

80 gr yulaf ezmesi

3 incir

30 gr feta peyniri

25 gr kaju fıstığı

1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

1. Önce ekmeği küçük küçük küpler halinde kesin. Bir kapta yumurtayı ve sütü çırpıp içine chia tohumu, yulaf ezmesi ve ekmekleri ekleyin. Birkaç dakika böyle bekletin.

2. İncirleri doğrayın, feta peynirini ufalayın ve yumurtalı karışıma ilave edin. Kaju fıstıklarını ve kekiği de ekleyip her şeyi karıştırın ve cihaz içine alın.

3. Cihazı belirtilen ayarlarla çalıştırın ve işlem sonunda servis edin.

Bu doyurucu ve hafif kahvaltılığın en güzel yanı tüm gün yemeye uygun olması. Yani bir kez yaptıktan sonra aynı lezzetin keyfine uzun uzun varabilirsiniz. 🤗