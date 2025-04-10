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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kereviz Bravas ve Domates Sos Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kereviz Bravas ve Domates Sos Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 19:31

Kereviz sevmeyenlere bile kerevizi sevdirecek bir tarifle geldik! Çıtır çıtır pişen bravas soslu kereviz dilimlerinin üzerine mis gibi domates sos eklenince ortaya çıkan o lezzet... Şimdiden uyaralım bu kereviz, bildiğiniz kerevizlerden değil! 🤤

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Airfryer'da Kereviz Bravas ve Domates Sos Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Kereviz Bravas ve Domates Sos Nasıl Yapılır?

Kereviz Bravas

  • 3-4 kereviz

  • 1 limonun suyu

  • 3 YK zeytinyağı

  • Tuz

1. Kerevizleri soyun ve küp küp kesin. Malzemelerle karıştırıp patates ayarında pişirin.

Domates Sos

  • 1 SB doğranmış domates

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 YK toz acı biber

  • Tuz

  • Karabiber

1. Soğanı ve sarımsağı rendeleyin. Bütün malzemeleri karıştırıp sebze ayarında arada bir karıştırarak pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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