Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kereviz Bravas ve Domates Sos Nasıl Yapılır?

Kereviz sevmeyenlere bile kerevizi sevdirecek bir tarifle geldik! Çıtır çıtır pişen bravas soslu kereviz dilimlerinin üzerine mis gibi domates sos eklenince ortaya çıkan o lezzet... Şimdiden uyaralım bu kereviz, bildiğiniz kerevizlerden değil! 🤤