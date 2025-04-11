Philips Çift Hazneli Airfryer'da Soslu Tavuk Kalça ve Yumuşacık Poğaça Nasıl Yapılır?
Aynı anda hem nefis bir ana yemek hem de yumuşacık bir hamur işi pişirmek mi? Evet, Philips Çift Hazneli Airfryer ile mümkün! Lezzetli, pratik ve doyurucu bu tarifi denemek için hemen aşağı kaydır... 👇
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Airfryer'da Soslu Tavuk Kalça ve Yumuşacık Poğaça Nasıl Yapılır?
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