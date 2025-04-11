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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Soslu Tavuk Kalça ve Yumuşacık Poğaça Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Soslu Tavuk Kalça ve Yumuşacık Poğaça Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 19:31

Aynı anda hem nefis bir ana yemek hem de yumuşacık bir hamur işi pişirmek mi? Evet, Philips Çift Hazneli Airfryer ile mümkün! Lezzetli, pratik ve doyurucu bu tarifi denemek için hemen aşağı kaydır... 👇

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Airfryer'da Soslu Tavuk Kalça ve Yumuşacık Poğaça Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Soslu Tavuk Kalça ve Yumuşacık Poğaça Nasıl Yapılır?

Soslu Tavuk Kalça

  • 500 gram tavuk kalça

  • 1 adet patates

  • 1 adet soğan

  • 2 diş sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

  • 4 YK sıvı yağ

 Sos için:

  • 1 YK domates salçası

  • 2 YK yoğurt

  • 1/2 TK karabiber

  • 1/2 TK kekik

  • 1/2 kırmızı toz biber

  • 1 ÇK tuz

1. Sos için geekli malzemeleri çırpın. İçerisine doğradığınız sebzeleri ve tavukları ilave edip güzelce karıştırın. Airfryer güvecine malzemeleri dizin ve tavuk ayarında pişirin.

Yumuşak Poğaça

  • 1/2 SB sıvı yağ

  • 1/2 SB yoğurt

  • 1 adet yumurtanın beyazı

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1/2 TK tuz

  • 2 SB un

  • 1/4 demet dereotu

  • 100 gram rende kaşar peyniri

  • Üzeri için;

  • 1 adet yumurta sarısı

  • Çörek otu

1. Önce sıvı malzemeleri sonra da kuru malzemeleri ilave edip hamuru yoğurun. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. 180 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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