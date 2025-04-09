Çocukken Asla Sevmediğimiz Ama Büyüyünce Bayıldığımız 12 Yemek

Ot gibi bir şey diye düşündüğümüz pırasa, büyüdükçe ne kadar hafif ve lezzetli bir yemek olduğunu kanıtladı. Üstelik limon sıkarak yediğimizde tatlı-ekşi dengesiyle bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Küçükken sadece kıymalı börek içinde tüketmeye razı olduğumuz pırasa, artık zeytinyağlı haliyle sofralarımızın yıldızı. Annelerimizin çok sağlıklı dediği o günlerde yüzümüzü buruşturuyorduk ama şimdi bir tabak daha lütfen demekten geri kalmıyoruz. Bir pırasaya bu kadar düşkün olacağımızı kim bilebilirdi? Öyle değil mi?