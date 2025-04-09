Çocukken Asla Sevmediğimiz Ama Büyüyünce Bayıldığımız 12 Yemek
Çocukken Asla Sevmediğimiz Ama Büyüyünce Bayıldığımız 12 Yemek
Çocukken tabaklarımızın köşesine itip yüzümüzü buruşturduğumuz bazı yemekler var ki büyüdükçe kıymetlerini anladık. Kim bilir, belki de annemiz haklıydı? İşte zamanla damak tadımızın evrim geçirdiği, çocukken burun kıvırıp şimdi bayılarak yediğimiz o yemekler!
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1. Kuru fasulye.
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2. Ispanak.
3. Pırasa.
4. Lahana sarması.
5. Karnabahar.
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6. Bamya.
7. Kuzu eti.
8. Kelle paça çorbası.
9. Patlıcan közlemesi.
10. Enginar.
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11. Kapuska.
12. Turşu.
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