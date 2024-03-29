Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler Nelerdir? İşte Kadir Gecesi Duasının Okunuşu ve Anlamı

Kadir Gecesi, İslam takvimine göre Ramazan ayının 27. gecesi kutlanan ve İslam inancında oldukça büyük bir öneme sahip olan özel bir gecedir. Kadir Gecesi'nin tarihi her yıl, İslam takvimine göre değişiklik gösterir. Hicri takvim, Ay'ın hareketlerine dayandığı için, Miladi takvimden 10-12 gün daha kısa olduğu için, her yıl Kadir Gecesi'nin tarihi 10-12 gün önceye gelir. Bu nedenle, Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu belirlemek için her yıl İslam takvimine bakmak gerekiyor.

Kadir Gecesi bu yıl, Ramazan ayının 27. gecesi olan 5 Nisan 2024 tarihine rastlamaktadır. Bu gece, dini bir hüküm ve yüceliği temsil etmesi, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olması nedeniyle Müslümanlar için büyük bir önem taşır.