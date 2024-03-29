Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler Nelerdir? İşte Kadir Gecesi Duasının Okunuşu ve Anlamı
Kadir Gecesinde Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler Nelerdir? İşte Kadir Gecesi Duasının Okunuşu ve Anlamı
Kadir Gecesi, İslam inancına göre Ramazan ayının son on gününde yer alan ve bin aydan daha değerli olduğu kabul edilen bir gecedir. Bu özel gecede, Müslümanlar ibadet etmeyi, dua okumayı, tesbihat çekmeyi ve tövbe etmeyi tercih ederler. İslam dini literatüründe, bu gece 'leyletü'lKadr' olarak adlandırılır ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olduğuna inanılır. Bu nedenle, bu gecede 'Kadir Gecesi Duası' okumanın çok büyük faziletleri olduğu ifade edilir. Peki, bu değerli geceye dair Hz. Muhammed'in (s.a.s.) okuduğu bilinen dua ve ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi hangi tarihe denk gelir ve bu özel gecenin faziletleri nelerdir?
İşte, Kadir Gecesi hakkında bilmeniz gerekenler, bu özel gecede okunacak dua ve yapılacak ibadetler...
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Kadir Gecesi Ne Zaman?
Kadir Gecesinin Hangi Gün Oluğu Neden Belli Değildir?
Kadir Gecesinin Faziletleri Nelerdir?
Kadir Gecesi Duasının Okunuşu ve Anlamı
Hz. Peygamber (s.a.s.) Kadir Gecesi Nasıl İbadet Ederdi?
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Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Kadir Gecesi Okuduğu Dua: Kadir Gecesi Duası
Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler
Kadir Gecesi Okunacak Dua ve Sureler Nelerdir?
Kadir Suresinin Okunuşu ve Anlamı
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