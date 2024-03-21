Kadın Personelini Taciz Eden Belediye Başkanından Durumu "Kızım Gibidir" Diye Savundu

Mevcut başkan ve yeni dönem için de aday olan Demir'in görüntüleri bölgede infial yarattı. 2023 yılında çekildiği anlaşılan görüntülerde 57 yaşında ve 7 çocuk babası olan Demir'in, belediye personeli olarak görev yapan 25 yaşındaki G.Y.'ye yönelik hareketleri tepki çekti.