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Kadın Personelini Taciz Eden Belediye Başkanından Durumu "Kızım Gibidir" Diye Savundu

Kadın Personelini Taciz Eden Belediye Başkanından Durumu "Kızım Gibidir" Diye Savundu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.03.2024 - 12:42

Mardin'e bağlı Yeşilli Belediyesi bir taciz olayıyla gündeme geldi. Başkanlık makamındaki görüntülerden Ak Partili Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in görüntülerde kadın personelini taciz ettiği görüntülendi. Medyaya düşen görüntüler hakkında ise kendisini savundu.

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Halk TV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Ak Partili belediye başkanının bir kadın personeline makam odasına yaptığı tacizkar hareketler gündeme düştü.

Halk TV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Ak Partili belediye başkanının bir kadın personeline makam odasına yaptığı tacizkar hareketler gündeme düştü.

Mevcut başkan ve yeni dönem için de aday olan Demir'in görüntüleri bölgede infial yarattı. 2023 yılında çekildiği anlaşılan görüntülerde 57 yaşında ve 7 çocuk babası olan Demir'in, belediye personeli olarak görev yapan 25 yaşındaki G.Y.'ye yönelik hareketleri tepki çekti.

Görüntülerin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından tacize uğrayan kadın personelin görevden alındığı ve başka bir belediyede görevlendirildiği iddia edildi.

Halk TV'ye konuşan Demir görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Ancak aralalarında bir baba-kız ilişkisi olduğunu savundu. Görüntülerdeki personelin görevden alınmasını ise olağan bir prosedür olarak değerlendirdi.

Halk TV'ye konuşan Demir görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Ancak aralalarında bir baba-kız ilişkisi olduğunu savundu. Görüntülerdeki personelin görevden alınmasını ise olağan bir prosedür olarak değerlendirdi.
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