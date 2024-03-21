Kadın Personelini Taciz Eden Belediye Başkanından Durumu "Kızım Gibidir" Diye Savundu
Kadın Personelini Taciz Eden Belediye Başkanından Durumu "Kızım Gibidir" Diye Savundu
Mardin'e bağlı Yeşilli Belediyesi bir taciz olayıyla gündeme geldi. Başkanlık makamındaki görüntülerden Ak Partili Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in görüntülerde kadın personelini taciz ettiği görüntülendi. Medyaya düşen görüntüler hakkında ise kendisini savundu.
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Halk TV'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Ak Partili belediye başkanının bir kadın personeline makam odasına yaptığı tacizkar hareketler gündeme düştü.
Görüntülerin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından tacize uğrayan kadın personelin görevden alındığı ve başka bir belediyede görevlendirildiği iddia edildi.
Halk TV'ye konuşan Demir görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Ancak aralalarında bir baba-kız ilişkisi olduğunu savundu. Görüntülerdeki personelin görevden alınmasını ise olağan bir prosedür olarak değerlendirdi.
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