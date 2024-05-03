Türkiye’nin En Güvenilir ve En Güvenilmez Kurumu/Kuruluşu Hangisi?
Türkiye’nin En Güvenilir ve En Güvenilmez Kurumu/Kuruluşu Hangisi?
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında “Belki de Türkiye'de en güvenilmez kurum TFF” açıklaması sonrasında ülkenin en güvenilir ve güvenilmez kurumları yeninden gündem oldu.
Şimdi söz sırası sizde. Türkiye’de en güvendiğiniz ve güvenmediğiniz kurum/kuruluş hangisi?
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Türkiye'nin En Güvenilir Kurumu/Kuruluşu Hangisi?
Türkiye'nin En Güvenilmez Kurumu/Kuruluşu Hangisi?
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