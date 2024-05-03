Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Türkiye’nin En Güvenilir ve En Güvenilmez Kurumu/Kuruluşu Hangisi?

Türkiye’nin En Güvenilir ve En Güvenilmez Kurumu/Kuruluşu Hangisi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.05.2024 - 16:41 Son Güncelleme: 03.05.2024 - 16:50

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında “Belki de Türkiye'de en güvenilmez kurum TFF” açıklaması sonrasında ülkenin en güvenilir ve güvenilmez kurumları yeninden gündem oldu. 

Şimdi söz sırası sizde. Türkiye’de en güvendiğiniz ve güvenmediğiniz kurum/kuruluş hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'nin En Güvenilir Kurumu/Kuruluşu Hangisi?

Türkiye'nin En Güvenilmez Kurumu/Kuruluşu Hangisi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
5
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın