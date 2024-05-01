Bu Bir Hande Erçel Anketidir!

Oyunculuğu yüzünden ağır eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel, son dönemlerde artan sanat aşkı ve sosyetenin yakışıklısı Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde. Attığı her adım ayrı bir olay olan ünlü oyuncu manşetlerin vazgeçilmezleri arasındaki yerini de aldı. İşte biz de bu anketimizde size Hande Erçel'i soruyoruz!