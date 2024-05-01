Bu Bir Hande Erçel Anketidir!
Bu Bir Hande Erçel Anketidir!
Oyunculuğu yüzünden ağır eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel, son dönemlerde artan sanat aşkı ve sosyetenin yakışıklısı Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde. Attığı her adım ayrı bir olay olan ünlü oyuncu manşetlerin vazgeçilmezleri arasındaki yerini de aldı. İşte biz de bu anketimizde size Hande Erçel'i soruyoruz!
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1. Belki biliyorsunuzdur, Hande Erçel'in ünü ülke sınırlarını aştı. Pek çok ankette de dünya güzelleri sıralamasında ülkemizi temsil ediyor. Peki sizce Hande Erçel o kadar güzel mi?
2. Birçok kişi tarafından oyunculuğu "yetersiz" bulunan ünlü isim bu konuyla ilgili sürekli eleştiriliyor. Sizce Hande Erçel iyi bir oyuncu mu?
3. İddiaların doğru olduğunu kabul edelim... Hande Erçel oyunculuğu bırakmalı mı?
4. Hande Erçel eğer bir gün oyunculuk kariyerini rafa kaldırırsa hangi alandan ilerlemeli?
5. Hande Erçel oyunculuğu yüzünden aldığı ağır eleştirilere "hedef gösteriliyorum, beni salın" diyerek çıkışmıştı. Sizce bu konuda Hande Erçel'in çok mu üzerine gidiliyor?
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6. Hakkında "oyunculuğu bıraktı" iddiaları çıktıktan sonra bir anda sanata merak saldığını gördüğümüz Hande Erçel sergi açsa ve paralı olsa gider miydiniz?
7. Kariyeri kadar özel hayatı da dillerde olan Hande Erçel en çok hangi aşkıyla yakışıyordu/yakışıyor?
8. Hande Erçel, yaklaşık iki yıldır sosyetenin çapkınlarından Hakan Sabancı'yla aşk yaşıyor. Sizce Hande ve Hakan ikilisi evlenir mi?
9. Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti gerçekten uyumlu mu, birbirlerine yakışıyorlar mı?
10. Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın annesi yani müstakbel kayınvalidesi tarafından onay almış mıdır?
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11. Hande Erçel'in gündeme damga vuran kızıl saçlı halini görmüş müydünüz? Sizce kızıllık ünlü oyuncuya yakışmış mıydı?
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