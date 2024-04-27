Bu Bir Serenay Sarıkaya Anketidir!
Bu Bir Serenay Sarıkaya Anketidir!
Kusursuz güzelliği ve güçlü oyunuluğuyla ülkemizin en sevilen kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'nın namı da ülke sınırlarını aştı... Rol aldığı her yapımı birkaç adım yukarı taşıyan ünlü oyuncu magazin dünyasının gözbebeği olmuş durumda. İşte biz de bu anketimizde size Serenay Sarıkaya'yı soruyoruz!
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1. Serenay Sarıkaya albüm çıkarmalı mı?
2. Serenay Sarıkaya'yı hangi diziyle sevdiniz?
3. Serenay Sarıkaya Türkiye'nin güzel kadın oyuncusu mu?
4. Serenay Sarıkaya'yı en çok hangi aşkıyla uyumluydu?
5. Serenay Sarıkaya'yı romantik yapımların yanı sıra hangi tür projelerde izlemek isterdin?
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6. Kumrallığına alıştığımız Serenay Sarıkaya bir gün radikal bir karar alıp saçlarını boyatsa bu ne renk olmalı?
7. Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir yakışıyor mu?
8. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisi çoğu kişinin iddia ettiği gibi PR mı?
9. Eğer Serenay Sarıkaya, oyunculuğu bırakma kararı alsa onu hangi meslekte görmek isterdin?
10. Serenay Sarıkaya'nın Alice Müzikali'ndeki performansı gerçekten başarılı mı?
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11. Hakkında sıkça iddia ortaya atılan Serenay Sarıkaya bunlara pek fazla cevap vermiyor. Sence takmıyor mu yoksa içten içe kuruluyor mudur?
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