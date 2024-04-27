Bu Bir Serenay Sarıkaya Anketidir!

Kusursuz güzelliği ve güçlü oyunuluğuyla ülkemizin en sevilen kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'nın namı da ülke sınırlarını aştı... Rol aldığı her yapımı birkaç adım yukarı taşıyan ünlü oyuncu magazin dünyasının gözbebeği olmuş durumda. İşte biz de bu anketimizde size Serenay Sarıkaya'yı soruyoruz!