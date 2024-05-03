Bu Bir Kızılcık Şerbeti vs Kızıl Goncalar Kapışmasıdır!
Bu Bir Kızılcık Şerbeti vs Kızıl Goncalar Kapışmasıdır!
Bu sezonun iki bomba dizisi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar reytingleri altüst etmeye devam ediyor. Peki iki diziyi kapıştırırsak ne olur? İşte sizlerin tercihleriyle Kızılcık Şerbeti vs Kızıl Goncalar...
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1. En evlerden ırak koca hangisi?
2. En sürprizli olay hangisi?
3. En fedakar anne hangisi?
4. En "şeytan" karakter hangisi?
5. En kaotik olay hangisi?
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6. En seküler hangisi?
7. En sinsi karakter hangisi?
8. En büyük olay hangisi?
9. En "pişmanlık yaratan sahne" hangisi?
10. Ve son olarak sezonun "en iyi" dizisi hangisi?
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Bu sezon biraz çizgisinden kaymış olsa bile Şerbo daima zirvede. Kızıl Goncalar daha sert bir dizi. Aynı kategoride gibi görünseler de baya farklı konular. ... Devamını Gör