Yaparım/Yapmam Testine Göre Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?
Her hafta kaosuna yenisini ekleyen Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor! Bakalım sen hangi karaktersin?
Testi çöz, cevabı öğren!
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1. Hadi başlayalım! Sevgilin ya da eşin seni aldatsa affeder misin?
2. Peki 'her şey bitti!' dediğin birine geri döner misin?
3. Daha önce bir yakınınla birlikte olduğunu bildiğin biriyle sevgili olur musun?
4. Mecburen hayatına girmiş ama hoşlanmadığın birine onu hiç sevmediğini belli eder misin?
5. Seni çok üzen bir haksızlığa uğradığında intikam yeminleri edip bunun için canını dişine takar mısın?
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6. Sevdiğin birisi uğruna rezil olmayı göze alarak kendini ortaya atar mısın?
7. Evlenmek istediğin kişiye ailen karşı gelse, onunla yine de evlenir misin?
8. Sevgilinin/eşinin ailesiyle görüş ayrılığı yaşasan bunu açıkça dile getirir misin?
9. Eğitim seviyesini ya da hayat görüşlerini beğenmediğin birini terk eder misin?
10. Son olarak, Boşandıktan sonra hamile olduğunu öğrensen (ya da eski eşinin hamile olduğunu) onunla barışır mısın?
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Kıvılcım
Doğa
Pembe
Fatih
Apo
Alev
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