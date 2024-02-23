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Yaparım/Yapmam Testine Göre Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
23.02.2024 - 09:01

Her hafta kaosuna yenisini ekleyen Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor! Bakalım sen hangi karaktersin?

Testi çöz, cevabı öğren!

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1. Hadi başlayalım! Sevgilin ya da eşin seni aldatsa affeder misin?

2. Peki 'her şey bitti!' dediğin birine geri döner misin?

3. Daha önce bir yakınınla birlikte olduğunu bildiğin biriyle sevgili olur musun?

4. Mecburen hayatına girmiş ama hoşlanmadığın birine onu hiç sevmediğini belli eder misin?

5. Seni çok üzen bir haksızlığa uğradığında intikam yeminleri edip bunun için canını dişine takar mısın?

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6. Sevdiğin birisi uğruna rezil olmayı göze alarak kendini ortaya atar mısın?

7. Evlenmek istediğin kişiye ailen karşı gelse, onunla yine de evlenir misin?

8. Sevgilinin/eşinin ailesiyle görüş ayrılığı yaşasan bunu açıkça dile getirir misin?

9. Eğitim seviyesini ya da hayat görüşlerini beğenmediğin birini terk eder misin?

10. Son olarak, Boşandıktan sonra hamile olduğunu öğrensen (ya da eski eşinin hamile olduğunu) onunla barışır mısın?

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Kıvılcım

Kıvılcım

Sen kesinlikle Kıvılcım'sın. Kendi doğrularından asla şaşmayan, eğitim ve kendini geliştirmeyi hayatının merkezine koyan bir insansın. Karşındaki insan da eğer böyle değilse vay haline! Değer verdiğin insanlar için yapamayacağın şey yok bu arada. Gerekirse kendini hiçe sayar, her şeyi göze alır yine de onlar için çabalarsın. Kısıtlanmaya da hiç gelemezsin.

Doğa

Doğa

Sen kesinlikle Doğa'sın. Genelde mantığını göz ardı edip duygularınla hareket edersin ama sonunda çoğunlukla kötü sonuçlarla karşılaşıyorsun. Yine de akıllanmayıp aynı hatalara düşme konusunda üstüne yok ne yazık ki. Yani sana sorsak ailen her şeyden önce gelir ama yine de hep en çok onları üzüyorsun.

Pembe

Pembe

Sen kesinlikle Pembe'sin. Ailenden daha önemli hiçbir şey yok senin için. Zaten muhtemelen başka da bir şey umrunda değil. Buna ne yazık ki kendin de dahilsin... Kendi bildiğin doğruların dışına asla çıkmıyor ve sınırlarının aşılmasından da nefret ediyorsun.

Fatih

Fatih

Sen kesinlikle Fatih'sin ve yaşadıklarından ders alma konusunda senin kadar kötüsü var mı, bilemiyorum. Aslında son derece zekisin, başarı odaklısın. Ama daha çok duygusal yönün zayıf gibi. Bir de değer verdiğin insanlar, başta ailen olmak üzere seni çok etkiliyor. Aklı başında bir insan nasıl kendi kararlarını kendi alamaz? Alamıyor işte... Orta yolu bulup sorunsuz yaşayayım derken her şeyi birbirine karıştırdın kısacası.

Apo

Apo

Sen Kızılcık Şerbeti'nden Apo'sun. Kendi çizdiğin sınırları ve asla aşılamaz dediğin değerleri ilk ihlal eden yine sen oluyorsun. Gücü elinde bulundurmak hoşuna gidiyor belki ama zarar verdiğin sevdiklerinin farkında bile değilsin. Hatta farkına varsan bile önemsemiyorsun yeterince. Ancak sonunda en çok onların desteğini görüyorsun aslında. Böyle yaparsan sen kaybedersin, yine de sen bilirsin.

Alev

Alev

Sen Kızılcık Şerbeti'nin Alev'isin. Eğitim, kültür, kariyer bunların hepsi senin için çok önemli. Dış görünüme ve saygın insan olmaya büyük önem veriyorsun. Ailen de senin için fazlasıyla büyük değere sahip. Ama duygusal olarak bir boşlukta gibisin. Olur olmadık insanlara gönlünü kaptırma konusunda Doğa'dan sonra ikinci sırada geliyorsun. Bir kendine gel artık!

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