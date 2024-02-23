Yaparım/Yapmam Testine Göre Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?

Sen kesinlikle Fatih'sin ve yaşadıklarından ders alma konusunda senin kadar kötüsü var mı, bilemiyorum. Aslında son derece zekisin, başarı odaklısın. Ama daha çok duygusal yönün zayıf gibi. Bir de değer verdiğin insanlar, başta ailen olmak üzere seni çok etkiliyor. Aklı başında bir insan nasıl kendi kararlarını kendi alamaz? Alamıyor işte... Orta yolu bulup sorunsuz yaşayayım derken her şeyi birbirine karıştırdın kısacası.