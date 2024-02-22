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Sen Ne Kadar Parlıyorsun?

etiket Sen Ne Kadar Parlıyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 18:01

Bazı insanlar, enerjileri ve duruşlarıyla parıl parıl parıldarlar. Peki, sen ne kadar parlıyorsun? Bu testin sonunda sana söyleyeceğiz.

Hazırsan seni teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Arkadaş grubun aşağıdaki lakaplardan birini sana takacak olsa hangisini uygun görürlerdi?

2. Zor bir sorunla karşılaştığında, nasıl bir yaklaşım benimsiyorsun?

3. İçe dönük müsün yoksa dışa dönük mü?

4. Arkadaş ortamındaki iki kişi hararetli bir şekilde tartışmaya başladılar, ne yaparsın?

5. Kaç arkadaşın vardır? Kabaca bir tahmin alalım!

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6. En zayıf yönünü söyle şimdi de bakalım!

7. Hiç tanımadığın birine karşı yürürken onun dikkatini çekecek ilk şey ne olabilir?

8. Son olarak, en sevdiğin özelliğin ne?

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Işıltını güneş bile kıskanır!

Enerjin, duruşun ve karakterinle, diğer insanları hayran bırakacak kadar büyüleyici bir ışığa sahipsin. Güneş bile seni kıskanacak, dur artık :) Şaka bir yana ne yapıyorsan onu yapmaya devam et çünkü senin gibi insanlar nadir bulunur. Kendine olan inancını hiç kaybetme, çünkü sen ışığıyla her yeri aydınlatan bir güneşsin!

Parlıyorsun!

Problem çözme yeteneğin, arabuluculuğun ve etkili konuşma becerinle hayranlık uyandırıyorsun. Bu özelliklerinle gerçekten parıl parıl parlıyorsun. Şehrin bütün ışıklarını seninle aydınlatmalı. Kendine olan güveninle etrafındakilere ışık saçmaya devam et. Sen konuş, biz seni sabaha kadar dinleyelim.

Elmas gibi parlıyorsun!

Bu dönemde böyle karakterli, dürüst ve kendini yetiştirmiş insanları bulmak gerçekten zor. Sen, karakterinle var olmuşsun ve adeta bir elmas gibi parlıyorsun. Bu özelliklerinle, çevrende nadir bulunan bir değer haline gelmişsin. Senin gibi insanlar, bu dünyaya ışık saçan ender mücevherlerdir.

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