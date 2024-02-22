Sen Ne Kadar Parlıyorsun?

Enerjin, duruşun ve karakterinle, diğer insanları hayran bırakacak kadar büyüleyici bir ışığa sahipsin. Güneş bile seni kıskanacak, dur artık :) Şaka bir yana ne yapıyorsan onu yapmaya devam et çünkü senin gibi insanlar nadir bulunur. Kendine olan inancını hiç kaybetme, çünkü sen ışığıyla her yeri aydınlatan bir güneşsin!