Sen Ne Kadar Parlıyorsun?
Sen Ne Kadar Parlıyorsun?
Bazı insanlar, enerjileri ve duruşlarıyla parıl parıl parıldarlar. Peki, sen ne kadar parlıyorsun? Bu testin sonunda sana söyleyeceğiz.
Hazırsan seni teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Arkadaş grubun aşağıdaki lakaplardan birini sana takacak olsa hangisini uygun görürlerdi?
2. Zor bir sorunla karşılaştığında, nasıl bir yaklaşım benimsiyorsun?
3. İçe dönük müsün yoksa dışa dönük mü?
4. Arkadaş ortamındaki iki kişi hararetli bir şekilde tartışmaya başladılar, ne yaparsın?
5. Kaç arkadaşın vardır? Kabaca bir tahmin alalım!
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6. En zayıf yönünü söyle şimdi de bakalım!
7. Hiç tanımadığın birine karşı yürürken onun dikkatini çekecek ilk şey ne olabilir?
8. Son olarak, en sevdiğin özelliğin ne?
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