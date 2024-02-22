Senin Yolda Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?
Senin Yolda Dinlemen Gereken Şarkı Hangisi?
Yolda olmak bazılarına heyecan verirken bazılarını da hüzünlendirir... Sen bize ne düşündüğünü anlat, biz de yolda dinlemen gereken sana iyi gelecek o şarkıyı söyleyelim!
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1. Öncelikle yola çıkmak isteyeceğin arabayı seçer misin?
2. Peki kimle yola çıkmak istersin?
3. Yol çok uzun bir gece bir yerde kalmanız gerekiyor. Tercihin ne olur?
4. Peki çantanı seçer misin?
5. Sen yol boyunca konuşmayı seven misin yoksa sessizlik taraftarı mısın?
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6. Peki yol kombinin?
7. Peki yoldayken onsuz yapamam dediğin şey ne?
8. Son olarak şu an hangi yolda olmak isterdin?
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