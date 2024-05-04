Keşfedilmemiş Seslerde Bugün: Performanslarıyla Hem Gözlerimizi Hem de Kulaklarımızı Dolduran 13 Şarkıcı
Keşfedilmemiş Seslerde Bugün: Performanslarıyla Hem Gözlerimizi Hem de Kulaklarımızı Dolduran 13 Şarkıcı
Sizi tanımadığınız muhteşem seslerle tanıştırmak için en özelinden bir liste hazırladık! Keyifli dinlemeler!
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1. Chechi Sarai - Loving You
2. Christopher Maloney - The Rose
3. Gabriella Laberge - Goodbye My Lover
4. Guy Sebastian - Believer
5. Duncan Laurence - Arcade
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6. Katja Forg - When Love Takes Over
7. Jordan Smith - Chandelier
8. Jeffrey Li - You Raise Me Up
9. Marley Sola - Ribbon In The Sky
10. Tori Kelly – Thing You Do
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11. D'Corey Johnson - Open Arms
12. Courtney Hadwin - Hard To Handle
13. Claudillea Holloway - Queen of The Night Aria
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