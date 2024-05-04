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Keşfedilmemiş Seslerde Bugün: Performanslarıyla Hem Gözlerimizi Hem de Kulaklarımızı Dolduran 13 Şarkıcı

etiket Keşfedilmemiş Seslerde Bugün: Performanslarıyla Hem Gözlerimizi Hem de Kulaklarımızı Dolduran 13 Şarkıcı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 15:31

Sizi tanımadığınız muhteşem seslerle tanıştırmak için en özelinden bir liste hazırladık! Keyifli dinlemeler!

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1. Chechi Sarai - Loving You

2. Christopher Maloney - The Rose

3. Gabriella Laberge - Goodbye My Lover

4. Guy Sebastian - Believer

5. Duncan Laurence - Arcade

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6. Katja Forg - When Love Takes Over

7. Jordan Smith - Chandelier

8. Jeffrey Li - You Raise Me Up

9. Marley Sola - Ribbon In The Sky

10. Tori Kelly – Thing You Do

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11. D'Corey Johnson - Open Arms

12. Courtney Hadwin - Hard To Handle

13. Claudillea Holloway - Queen of The Night Aria

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