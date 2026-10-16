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Sonbahar Havasına Birebir 10 Hüzünlü Türkçe Hit

etiket Sonbahar Havasına Birebir 10 Hüzünlü Türkçe Hit

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
16.10.2026 - 19:01
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Ağaçların yaprak döktüğü, havanın tatlı tatlı soğuduğu ve o gri bulutların şehre çöktüğü anlar var ya... İşte tam o anlarda kulaklığı takıp dünyayla bağı kesmelik nefis bir liste daha hazırladım sana.

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Mabel Matiz – Gel

Hani akşamüstü rüzgarı hafifçe eser de insanı sebepsiz bir nostalji kaplar ya, işte bu şarkı tam olarak o his.

Şebnem Ferah – Yağmurlar

  • Cama vuran yağmur damlalarını izlerken dinlenecek en zamansız klasik. Akustik başlayan o sakin giriş, sonlara doğru tam bir duygu patlamasına dönüşüyor.

Canozan & Sedef Sebüktekin - Sıradan Hayat

  • İki harika sesin birleşimi. Öyle bağırmayan, yormayan, sarı yaprakların üzerinde yürürken adımlarına ritim tutacak çok tatlı ve buruk bir şarkı.

Redd – Nefes Bile Almadan

  • Şehirdeki o gri ve kasvetli havayı en iyi özetleyen Türkçe rock parçalarından biri. 'Bir veda ancak bu kadar ağır olabilir' dedirten türden.

Sena Şener – Sevmemeliyiz

  • Sena’nın o kendine has, biraz pürüzlü ve devasa sesi insanı anında yakalıyor. Keşkelerle dolu sonbahar geceleri için birebir.
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Yüzyüzeyken Konuşuruz – Ne Farkeder

  • Kalabalıkların içinde tek başına kalmışsın hissi... Yavaş ritmi ve melankolik havasıyla tam otobüs camına başını yaslayıp dinlemelik.

Göksel – Depresyondayım

  • Mevsim değişirken gelen o tatlı yorgunluk ve 'hiçbir şey yapasım yok' hissinin Türkçe poptaki en samimi, en kült karşılığı.

Jehan Barbur – Gidersen

  • Sadece bir gitar ve Jehan Barbur’un o kadife gibi sesi. Evde battaniyenin altına girip kahveni yudumlarken arkada çalacak en zarif parçalardan.

Pinhani – Beni Al

  • Pinhani’nin o insanın içini ısıtan ama bir yandan da ince ince sızlatan hüzünlü tınısı. Vedaların ve geride kalanların şarkısı.

Cem Adrian – Ben Seni Çok Sevdim

Listeyi en vurucu noktayla bitirelim. Gösterişten uzak, tamamen duyguya odaklanan ve dinleyeni anında kitleyen zamansız bir Cem Adrian klasiği.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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