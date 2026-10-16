Sonbahar Havasına Birebir 10 Hüzünlü Türkçe Hit
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Ağaçların yaprak döktüğü, havanın tatlı tatlı soğuduğu ve o gri bulutların şehre çöktüğü anlar var ya... İşte tam o anlarda kulaklığı takıp dünyayla bağı kesmelik nefis bir liste daha hazırladım sana.
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Mabel Matiz – Gel
Şebnem Ferah – Yağmurlar
Canozan & Sedef Sebüktekin - Sıradan Hayat
Redd – Nefes Bile Almadan
Sena Şener – Sevmemeliyiz
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Yüzyüzeyken Konuşuruz – Ne Farkeder
Göksel – Depresyondayım
Jehan Barbur – Gidersen
Pinhani – Beni Al
Cem Adrian – Ben Seni Çok Sevdim
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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