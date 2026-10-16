Gece Yolculuğu Çalma Listeni Yap, Bilinçaltındaki En Büyük Korkunu Yüzüne Vuralım!

Senin için hayat yalnızca yaşayıp geçmekten ibaret değil; birilerinin hayatında gerçekten bir iz bırakmak istiyorsun. İnsanların seni nasıl hatırladığı, yaşadığın anların bir anlamı olup olmadığı ya da yıllar sonra bugünlerin neye dönüşeceği üzerine düşündüğün oluyor. Belki eski fotoğrafları silememende, bazı şarkıları yıllar sonra hâlâ dinlemende de biraz bunun payı var. Sen geçmişe takılı değilsin aslında; sadece bir zamanlar çok önemli olan şeylerin günün birinde hiçbir şey ifade etmemesinden korkuyorsun.