Gece Yolculuğu Çalma Listeni Yap, Bilinçaltındaki En Büyük Korkunu Yüzüne Vuralım!
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Gece yolculuklarının insana yaptığı bir şey var… Şehir ışıkları camdan akıp giderken normalde düşünmediğin ne varsa bir anda kafanda toplantıya başlıyor. 😅
Şimdi kendi gece yolculuğu playlist’ini oluştur; seçtiğin şarkılardan bilinçaltının en çok hangi korkuya takıldığını söyleyelim!
Minik ama önemli bir not: Gece yolculuğunda playlist güzel ama direksiyon başındaysan gözün yolda olsun. Şarkıyı değiştirmek, telefona bakmak ya da dalıp gitmek için uygun yer kesinlikle sürücü koltuğu değil. Müziğin keyfini çıkar ama önce güvenli sürüş. 🚗🎶
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1. Yolculuk başladı! Şehirden çıkarken ilk hangi şarkıyı açıyorsun?
2. Saat gece yarısını geçti, yollar iyice boşaldı. Sıradaki şarkın?
3. Uzakta şehir ışıkları göründü. O manzaraya hangisi eşlik etsin?
4. Bir anda eski birini hatırladın… Tam o sırada hangi şarkı çalsın?
5. Bir benzinlikte kısa bir mola verdin. Kahveni aldın, tekrar yola çıkıyorsun. Hangisini açarsın?
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6. Yolun en güzel yerine geldik: Kimse yok, cam açık, hava serin… Şarkını seç!
7. Saat 03.00 oldu... Hangisini dinliyorsun?
8. Yolculuğun sonuna geldik. Güneş doğmaya başlarken kapanışı hangi şarkıyla yapıyorsun?
En büyük korkun: Terk edilmek!
En büyük korkun: Hayatını kaçırmak!
En büyük korkun: Kontrolü kaybetmek!
En büyük korkun: Unutulmak!
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