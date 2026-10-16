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Gece Yolculuğu Çalma Listeni Yap, Bilinçaltındaki En Büyük Korkunu Yüzüne Vuralım!

etiket Gece Yolculuğu Çalma Listeni Yap, Bilinçaltındaki En Büyük Korkunu Yüzüne Vuralım!

onedio.mimi - Onedio Editörü
16.10.2026 - 23:01
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Gece yolculuklarının insana yaptığı bir şey var… Şehir ışıkları camdan akıp giderken normalde düşünmediğin ne varsa bir anda kafanda toplantıya başlıyor. 😅

Şimdi kendi gece yolculuğu playlist’ini oluştur; seçtiğin şarkılardan bilinçaltının en çok hangi korkuya takıldığını söyleyelim!

Minik ama önemli bir not: Gece yolculuğunda playlist güzel ama direksiyon başındaysan gözün yolda olsun. Şarkıyı değiştirmek, telefona bakmak ya da dalıp gitmek için uygun yer kesinlikle sürücü koltuğu değil. Müziğin keyfini çıkar ama önce güvenli sürüş. 🚗🎶

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1. Yolculuk başladı! Şehirden çıkarken ilk hangi şarkıyı açıyorsun?

2. Saat gece yarısını geçti, yollar iyice boşaldı. Sıradaki şarkın?

3. Uzakta şehir ışıkları göründü. O manzaraya hangisi eşlik etsin?

4. Bir anda eski birini hatırladın… Tam o sırada hangi şarkı çalsın?

5. Bir benzinlikte kısa bir mola verdin. Kahveni aldın, tekrar yola çıkıyorsun. Hangisini açarsın?

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6. Yolun en güzel yerine geldik: Kimse yok, cam açık, hava serin… Şarkını seç!

7. Saat 03.00 oldu... Hangisini dinliyorsun?

8. Yolculuğun sonuna geldik. Güneş doğmaya başlarken kapanışı hangi şarkıyla yapıyorsun?

En büyük korkun: Terk edilmek!

En büyük korkun: Terk edilmek!

Sen insanlara kolay kolay gerçekten bağlanmıyorsun ama bağlandığın zaman olay biraz değişiyor. Birinin hayatına girip sonra sanki hiç orada olmamış gibi çıkıp gitmesi düşüncesi seni sandığından daha fazla ürkütüyor olabilir. Bu yüzden bazen insanlara gereğinden fazla anlam yükleyebiliyor, küçük uzaklaşmaları bile kafanda büyütebiliyorsun. Ama senin asıl korkun yalnız kalmak değil; değer verdiğin biri için bir gün vazgeçilebilir olmak. Gece playlist’indeki o hafif hüzün boşuna değilmiş. 🥲

En büyük korkun: Hayatını kaçırmak!

En büyük korkun: Hayatını kaçırmak!

Senin asıl korkun başına kötü bir şey gelmesi değil; yıllar sonra dönüp baktığında “Ben neden daha fazla yaşamadım?” demek. Gitmediğin şehirler, söylemediğin cümleler, cesaret edemediğin kararlar kafanın bir köşesinde sürekli bekliyor. Bu yüzden içinde biraz maceracı, biraz da aceleci bir taraf var. Sen zamanı durdurmak istemiyorsun; zaman geçerken gerçekten yaşamış olmak istiyorsun. Gece yolculuğunda camı açıp elini dışarı çıkaran kişi de muhtemelen sensin. 🌙

En büyük korkun: Kontrolü kaybetmek!

En büyük korkun: Kontrolü kaybetmek!

Sen plansızlığa “spontane yaşamak” diyen insanları uzaktan seviyorsun. 😅 Çünkü senin kafanda her ihtimalin küçük de olsa bir planı olmalı. İşler kontrolden çıktığında asıl rahatsız olduğun şey sonuçtan çok ne olacağını bilememek. Bu yüzden güçlü görünmeyi, kendi kararlarını vermeyi ve hayatının direksiyonunu elinde tutmayı seviyorsun. Derindeki korkun başarısızlık bile değil aslında; hiçbir şey yapamayacağın bir durumun içinde kalmak.

En büyük korkun: Unutulmak!

En büyük korkun: Unutulmak!

Senin için hayat yalnızca yaşayıp geçmekten ibaret değil; birilerinin hayatında gerçekten bir iz bırakmak istiyorsun. İnsanların seni nasıl hatırladığı, yaşadığın anların bir anlamı olup olmadığı ya da yıllar sonra bugünlerin neye dönüşeceği üzerine düşündüğün oluyor. Belki eski fotoğrafları silememende, bazı şarkıları yıllar sonra hâlâ dinlemende de biraz bunun payı var. Sen geçmişe takılı değilsin aslında; sadece bir zamanlar çok önemli olan şeylerin günün birinde hiçbir şey ifade etmemesinden korkuyorsun.

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