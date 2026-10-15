İsveç’in En İyi Metal Grubunu Seçiyoruz!
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İsveç, metal tarihine birbirinden farklı türlerde sayısız efsane grup kazandırdı. Death metalden doom'a, progressive metalden modern metal sahnesine kadar ülkenin müzik mirası oldukça geniş. Peki bu gruplar arasından senin favorin hangisi? Oyunu kullan, İsveç metalinin zirvesindeki grubun kim olduğunu birlikte görelim! 👇
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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