Müzik Dinlemek Ders Çalışırken Gerçekten İşe Yarar mı?

Şarkıda birileri bir şeyler anlatırken siz paragraf okumaya veya ezber yapmaya çalışıyorsanız, beyniniz iki farklı dil girdisini aynı anda işlemeye çalışır. Bu durum Bilişsel Yük teorisine göre zihinsel kapasitenizi böler ve öğrenme veriminizi ciddi şekilde düşürür. Sözlere eşlik etmek ne kadar zevkli olsa da okuma ve yazma gerektiren derslerde sözlü müzikler odağı darmadağın eder.