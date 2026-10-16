Kızılcık Şerbeti'nin Silinen Jeneriğinden Mehmet Şef'in Dolar İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Uzak Şehir'e Cihan'ın nişanlısı olarak katılan sürpriz isim belli oldu.
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NOW'un yeni dizisi Centilmen'in çekimleri ertelenince Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Miraç Sezen Londra tatilini uzattı.
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Acun Ilıcalı'nın yüzüne dolar fırlattığı iddiasına net bir yanıt verdi.
Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'daki rol arkadaşı Özgür Ozan sorusunu tiye aldığı anlar yeniden gündem oldu.
Müge Anlı'da çözülen Mehmet Çabuk cinayetinde İbrahim Düzgün itiraf etti, bahçede kazı başladı.
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MasterChef'in Mehmet Şef'i, yıllarca sakladığı elinin hikâyesini ve bulaşıkçılıkla başlayan yolunu anlattı.
Dört dizinin yayınlandığı perşembe akşamı Total ve ABC1'de hiçbir dizi ilk 3'e giremedi.
Survivor'da görmeye alıştığımız Nagihan Karadere'nin son hali görenleri şaşırttı.
Güldür Güldür Show'un 14. sezon afişi yayınlandı, kadrodan iki isim ayrılırken iki yeni isim katıldı.
Final kararları peş peşe gelirken ekranda 22 dizi kaldı, 10 yeni dizi ise sırada bekliyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin senaryosundan çıkarılan Laçin Ceylan, diziye bu kez başka bir rolle geliyor.
Reytinglerde ilk 10'a giremeyince final beklenen Muhtemel Aşk'ın 26. bölüme kadar uzatıldığı iddia edildi.
Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nda Elif'in annesini oynayacak usta oyuncu belli oldu.
Kızılcık Şerbeti seyircisi Nursema'dan sonra en çok "Doğa" Sıla Türkoğlu'nun dönüşünü istedi.
Esra Erol'un programa özel yaptırdığı yazılımda 20 bin başvuru olduğu ortaya çıktı.
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Cansu Dere'nin yeni dizisi isim değiştiriyor, Neslihan Atagül'ün dizisi ise hâlâ kanal arıyor.
Final beklenirken 26. bölüme uzatılan Muhtemel Aşk'ın kadrosuna Kadir'in ikizi katıldı.
Anne Yarısı'nın "Zeynep"i Burcu Özberk'in kritik sahneyi tek seferde çektiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Haftanın en çok reyting alan Avrupa maçı belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin eski senaristleri, diziden çıkarılan Feyza Civelek'le aynı karede buluştu.
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Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, kaynanasıyla Gelinim Mutfakta'ya katıldı.
Kızılcık Şerbeti'nin 5 sezonluk jeneriğinden Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün adı silindi.
Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünde Nursema flashback'lerle ekrana döndü.
Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Cannes'daki MIPCOM fuarında Acunmedya standında bir araya geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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