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Kızılcık Şerbeti'nin Silinen Jeneriğinden Mehmet Şef'in Dolar İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Silinen Jeneriğinden Mehmet Şef'in Dolar İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 23:58
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

16 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Uzak Şehir'e Cihan'ın nişanlısı olarak katılan sürpriz isim belli oldu.

Uzak Şehir'e Cihan'ın nişanlısı olarak katılan sürpriz isim belli oldu.
www.tgrthaber.com

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in kadrosuna sosyal medya fenomeni Feride Özdinç katıldı. 22 yaşındaki isim, Mirza Zemherioğlu'nun kızı Berfin karakterine hayat verecek. Kulislere yansıyan iddialara göre Berfin, hikâyeye Cihan'ın nişanlısı olarak girecek ve Alya ile yaşanacak gerilimin tam ortasında yer alacak.

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NOW'un yeni dizisi Centilmen'in çekimleri ertelenince Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Miraç Sezen Londra tatilini uzattı.

NOW'un yeni dizisi Centilmen'in çekimleri ertelenince Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Miraç Sezen Londra tatilini uzattı.
www.birsenaltuntas.com

Vahide Perçin'le başrolü paylaşacak Kaan Miraç Sezen'in yeni dizisi Centilmen'in ekim sonunda başlaması planlanan çekimleri, kanalın reklam planlaması nedeniyle ertelendi. Bu hafta İstanbul'a dönmesi beklenen genç oyuncu ise valizini toplamak yerine sevgilisi Lidya Pınar'la çıktığı Londra tatilini uzatmayı seçti.

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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Acun Ilıcalı'nın yüzüne dolar fırlattığı iddiasına net bir yanıt verdi.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Acun Ilıcalı'nın yüzüne dolar fırlattığı iddiasına net bir yanıt verdi.

Berfu Yenenler'in programı Talk Show Perileri'ne konuk olan Mehmet Şef, yıllardır konuşulan Acun Ilıcalı kavgası iddiasını tek cümleyle çürüttü: 'Ya biz kimiz ya Acun Bey'in yüzüne dolar fırlatmak!' Ünlü şef, jüri masasındaki tartışmaların puanlamadan çıktığını ve hiçbirinin şahsi olmadığını da söyledi.

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Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'daki rol arkadaşı Özgür Ozan sorusunu tiye aldığı anlar yeniden gündem oldu.

Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'daki rol arkadaşı Özgür Ozan sorusunu tiye aldığı anlar yeniden gündem oldu.

Arka Sokaklar'da 20 yıl boyunca Mesut Komiser ile Hüsnü Çoban olarak ekranın en sevilen ikilisinden birini oluşturan Şevket Çoruh ve Özgür Ozan yine konuşuldu. Özgür Ozan'la iyi bir ikili olup olmadıkları sorulan Çoruh, 'Normalde çok hoşlandığım bir insan değil' diyerek muhabiri bile şaşırttı ve noktayı bir atasözüyle koydu: 'Öküz ölür, ortaklık bozulur.'

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Müge Anlı'da çözülen Mehmet Çabuk cinayetinde İbrahim Düzgün itiraf etti, bahçede kazı başladı.

Müge Anlı'da çözülen Mehmet Çabuk cinayetinde İbrahim Düzgün itiraf etti, bahçede kazı başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Mehmet Çabuk dosyasında 10 yıllık düğüm çözüldü. Cezaevindeki İbrahim Düzgün, Çabuk'u başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Programda, cesedin kokusunu bastırmak için bahçede domuz beslendiği iddiası da gündeme geldi; ekipler Düzgün'ün gösterdiği noktada kazıyı sürdürüyor.

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MasterChef'in Mehmet Şef'i, yıllarca sakladığı elinin hikâyesini ve bulaşıkçılıkla başlayan yolunu anlattı.

MasterChef'in Mehmet Şef'i, yıllarca sakladığı elinin hikâyesini ve bulaşıkçılıkla başlayan yolunu anlattı.

5 yaşındayken geçirdiği bir kazada elinin üç parmağını kaybeden Mehmet Yalçınkaya, Berfu Yenenler'in programında işe alınmamak korkusuyla yıllarca elini sakladığını anlattı. İlk ustalarından birinin 'Bundan garson falan olmaz, bulaşık yıkasın' dediğini söyleyen ünlü şef, bir şeyler öğrenebilmek için fırsat buldukça mutfağa kaçtığını da itiraf etti.

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Dört dizinin yayınlandığı perşembe akşamı Total ve ABC1'de hiçbir dizi ilk 3'e giremedi.

Dört dizinin yayınlandığı perşembe akşamı Total ve ABC1'de hiçbir dizi ilk 3'e giremedi.

15 Ekim Perşembe akşamı Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef: Köklerin Çağrısı ve Muhtemel Aşk aynı gece ekrandaydı. Ancak TRT 1'de yayınlanan Hoffenheim-Beşiktaş ve KuPS Kuopio-Trabzonspor maçları üç kategoride de ilk iki sırayı kaptı. Dizilerin yüzünü yalnızca AB'de 3. sıraya tutunan Sevdiğim Sensin güldürdü.

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Survivor'da görmeye alıştığımız Nagihan Karadere'nin son hali görenleri şaşırttı.

Survivor'da görmeye alıştığımız Nagihan Karadere'nin son hali görenleri şaşırttı.

Survivor parkurlarındaki hırsı ve açık sözlü çıkışlarıyla tanınan Nagihan Karadere, bu kez görünümündeki değişimle gündemde. Göz kapağı ameliyatı ve yüz askılama yaptırdığını anlatan Nagihan, yaklaşık 750 bin TL değerindeki işlemleri doktorunun kendisine hediye ettiğini söylemişti. Ada şartlarındaki halleriyle son karesi yan yana gelince fark daha da belirginleşti.

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Güldür Güldür Show'un 14. sezon afişi yayınlandı, kadrodan iki isim ayrılırken iki yeni isim katıldı.

Güldür Güldür Show'un 14. sezon afişi yayınlandı, kadrodan iki isim ayrılırken iki yeni isim katıldı.

Show TV'nin sevilen skeç programı Güldür Güldür Show, 17 Ekim Cumartesi akşamı başlayacak yeni sezonu öncesinde afişini paylaştı. Onur Atilla ve Burak Topaloğlu bu sezonun kadro listesinde yer almazken Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran kadroya ilk kez dahil oldu. Ayrılığın nedenine dair ise henüz bir açıklama gelmedi.

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Final kararları peş peşe gelirken ekranda 22 dizi kaldı, 10 yeni dizi ise sırada bekliyor.

Final kararları peş peşe gelirken ekranda 22 dizi kaldı, 10 yeni dizi ise sırada bekliyor.

A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in ardından Mercan Köşk de 17 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 7. bölümüyle ekrana veda edecek. Ekranda kalan 22 dizide NOW ve TRT 1 beşer diziyle başı çekerken üç final kararıyla sarsılan ATV iki diziye geriledi. Hamal, Karakuyu ve Susuz Yaz ise çoktan sete çıktı.

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Kızılcık Şerbeti'nin senaryosundan çıkarılan Laçin Ceylan, diziye bu kez başka bir rolle geliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin senaryosundan çıkarılan Laçin Ceylan, diziye bu kez başka bir rolle geliyor.

Temmuz ayında Kıvılcım'ın halası Devrim rolüyle anılan ama senaryoda yapılan revizyonla kamera karşısına geçemeden projeden çıkarılan Laçin Ceylan, Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor. Yeni senaryo ekibi usta oyuncuyu, İzmir'den İstanbul'a gelen Belgin hala rolüyle yine Kıvılcım'ın halası olarak hikâyeye dahil etti.

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Reytinglerde ilk 10'a giremeyince final beklenen Muhtemel Aşk'ın 26. bölüme kadar uzatıldığı iddia edildi.

Reytinglerde ilk 10'a giremeyince final beklenen Muhtemel Aşk'ın 26. bölüme kadar uzatıldığı iddia edildi.

Show TV'nin Muhtemel Aşk dizisinin son haftalarda Total, AB ve ABC1 listelerinde ilk 10'a giremeyince final yapması bekleniyordu. Ancak dizi yorumcusu Deniz Tural'ın paylaşımına göre dizi 26. bölüme kadar uzatıldı. 15 Ekim'de 18. bölümü yayınlanan dizinin önünde 8 bölüm daha var; Show TV'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nda Elif'in annesini oynayacak usta oyuncu belli oldu.

Uğur Güneş ile Ebru Şahin'i buluşturan Adana Ayazı'nda Elif'in annesini oynayacak usta oyuncu belli oldu.

NOW için hazırlanan Adana Ayazı'nın kadrosuna Berrin Arısoy katıldı. Usta oyuncu, Ebru Şahin'in hayat verdiği şef aşçı Elif ile Mina Derman'ın oynadığı Suzan'ın annesi Gönül'ü canlandıracak. Kadrosu tamamlanmaya yaklaşan dizinin okuma provası ise önümüzdeki hafta yapılacak.

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Kızılcık Şerbeti seyircisi Nursema'dan sonra en çok "Doğa" Sıla Türkoğlu'nun dönüşünü istedi.

Kızılcık Şerbeti seyircisi Nursema'dan sonra en çok "Doğa" Sıla Türkoğlu'nun dönüşünü istedi.
twitter.com

Nursema'nın geri döneceği haberinin ardından Birsen Altuntaş'ın 'Sıradaki kim?' sorusu 570 bini aşan görüntülenmeye ulaştı. Yorumlarda en çok Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa istenirken Pembe ve Alev de listenin üst sıralarında yer aldı. Alev için yazılan bir yorum ise 1.700'ü aşkın beğeniyle tartışmanın en çok beğenilen yorumu oldu.

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Esra Erol'un programa özel yaptırdığı yazılımda 20 bin başvuru olduğu ortaya çıktı.

Esra Erol'un programa özel yaptırdığı yazılımda 20 bin başvuru olduğu ortaya çıktı.

ATV'de hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'da, programa ulaşan yoğun başvurular için dijital bir altyapı kuruldu. Canlı yayında 'Ben bir yazılım yaptırdım' diyen Esra Erol, veri tabanında şu an 20 bin başvuru bulunduğunu açıkladı. Kayıp, boşanma ve velayet başvuruları artık bu sistem üzerinden sınıflandırılıp analiz ediliyor.

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Cansu Dere'nin yeni dizisi isim değiştiriyor, Neslihan Atagül'ün dizisi ise hâlâ kanal arıyor.

Cansu Dere'nin yeni dizisi isim değiştiriyor, Neslihan Atagül'ün dizisi ise hâlâ kanal arıyor.

Cansu Dere'nin dönüş projesi Mavi Orkide'nin ekrana bu isimle çıkmayacağı ve dizinin bir ocak projesi olarak hazırlandığı öne sürüldü. Neslihan Atagül'ün başrolündeki Kaderin Cilvesi için ise kanal görüşmeleri sürüyor; dizinin ATV'de yayınlanması ihtimaller arasında. Dizinin ilk 4 bölümünün senaryosu da tamamlandı.

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Final beklenirken 26. bölüme uzatılan Muhtemel Aşk'ın kadrosuna Kadir'in ikizi katıldı.

Final beklenirken 26. bölüme uzatılan Muhtemel Aşk'ın kadrosuna Kadir'in ikizi katıldı.

Muhtemel Aşk'ta Ekin Koç'un hayat verdiği Kadir'in ikiz kardeşi Kader Emindağ karakterini Leyla Feray canlandıracak. Uzun süredir beklenen karakterin kadroya katılması, dizinin 26. bölüme kadar uzatıldığı konuşulurken geldi. Hikâyeye yeni bir aile üyesinin eklenmesi, dizinin yakın zamanda veda etmeyeceği beklentisini de güçlendirdi.

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Anne Yarısı'nın "Zeynep"i Burcu Özberk'in kritik sahneyi tek seferde çektiği ortaya çıktı.

Anne Yarısı'nın "Zeynep"i Burcu Özberk'in kritik sahneyi tek seferde çektiği ortaya çıktı.

NOW'un salı akşamlarındaki dizisi Anne Yarısı'ndan yeni bir kamera arkası paylaşıldı. Görüntülerde Burcu Özberk'in, canlandırdığı Zeynep karakterinin kritik sahnelerinden birini tekrara gerek kalmadan tek seferde çektirdiği anlar yer aldı. Kamera arkası ekrana yansıyan sahneyle yan yana konunca sosyal medyada gündem oldu.

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Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Haftanın en çok reyting alan Avrupa maçı belli oldu.

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Haftanın en çok reyting alan Avrupa maçı belli oldu.

Avrupa kupalarında dört Türk takımının sahneye çıktığı haftada zirve, Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray'ın oldu. Galatasaray - Barcelona maçı totalde 15,14 reytingle haftanın açık ara en çok izlenen maçı olurken Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği karşılaşma 9,52 ile ikinci sıraya yerleşti. Galibiyetle dönen Beşiktaş ve Trabzonspor ise reytingde geride kaldı.

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Kızılcık Şerbeti'nin eski senaristleri, diziden çıkarılan Feyza Civelek'le aynı karede buluştu.

Kızılcık Şerbeti'nin eski senaristleri, diziden çıkarılan Feyza Civelek'le aynı karede buluştu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristlerinin yazdığı ilk bölüm ekrandayken dizinin eski kalemleri Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'den bir fotoğraf geldi. Üçlü, 4 sezon boyunca Nilay'a hayat veren ve yeni sezon öncesinde kadrodan çıkarılan Feyza Civelek'le birlikte poz verdi. Üstelik Feyza Civelek, diziyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek'in kızı.

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Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, kaynanasıyla Gelinim Mutfakta'ya katıldı.

Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, kaynanasıyla Gelinim Mutfakta'ya katıldı.

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde Survivor'ın olaylı yarışmacısı Almeda Baylan yer aldı. Rakiplerine 'Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim' diyerek meydan okuyan Almeda'ya stüdyodan 'Burada yemek yapıyoruz, gülle atmıyoruz' cevabı geldi. Almeda'nın kaynanasıyla tartıştığı anlar da kısa sürede gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin 5 sezonluk jeneriğinden Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün adı silindi.

Kızılcık Şerbeti'nin 5 sezonluk jeneriğinden Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün adı silindi.

Kızılcık Şerbeti'nin 143. bölümü, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün imzası olmadan ekrana gelen ilk bölüm oldu. Jenerikte ikilinin yerine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'in isimleri yer aldı. Böylece 2022 sonbaharından bu yana yayında olan dizinin jeneriği 5 sezon sonra ilk kez değişti.

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Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünde Nursema flashback'lerle ekrana döndü.

Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünde Nursema flashback'lerle ekrana döndü.

Yeni senaryo ekibinin yazdığı 143. bölümde diziden çıkarılan Nursema, flashback sahneleriyle yeniden izleyicinin karşısına çıktı. Fragmanda Abdullah'ın elinde tuttuğu fotoğrafın Nursema ve Mustafa'nın çocukluk fotoğrafı olduğu da ortaya çıktı. Fotoğraflara bakarken felç geçirip yoğun bakıma kaldırılan Abdullah'ın sahnesi ise yürekleri dağladı.

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Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Cannes'daki MIPCOM fuarında Acunmedya standında bir araya geldi.

Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Cannes'daki MIPCOM fuarında Acunmedya standında bir araya geldi.

Acunmedya, Cannes'da düzenlenen uluslararası televizyon ve içerik fuarı MIPCOM'a stant açarak katıldı. Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı standı Ali Koç ziyaret etti, ikili birlikte fotoğraf çektirip fuar alanını dolaştı. Şirket, formatları bugüne kadar 14 ülkeye ihraç edilen Survivor ve Exatlon gibi yapımlarını uluslararası alıcılara tanıttı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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