Kızılcık Şerbeti'nin Silinen Jeneriğinden Mehmet Şef'in Dolar İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar'da 20 yıl boyunca Mesut Komiser ile Hüsnü Çoban olarak ekranın en sevilen ikilisinden birini oluşturan Şevket Çoruh ve Özgür Ozan yine konuşuldu. Özgür Ozan'la iyi bir ikili olup olmadıkları sorulan Çoruh, 'Normalde çok hoşlandığım bir insan değil' diyerek muhabiri bile şaşırttı ve noktayı bir atasözüyle koydu: 'Öküz ölür, ortaklık bozulur.'