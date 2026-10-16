Dört Dizinin Yayınlandığı Günde Total ve ABC1'de Hiçbiri İlk 3'e Giremedi: Reyting Sonuçları Belli Oldu

Perşembe akşamları uzun süredir ekranın en çetin yarışına sahne oluyor. ATV'nin 17 Eylül'de başlayan, Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine'yi buluşturan yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, daha ilk haftalarda bu yarışın tam ortasına daldı. Star TV'de 10 Eylül'de ikinci sezonuna başlayan Sevdiğim Sensin, NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı ve Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı da aynı akşamı paylaşıyor.

8 Ekim'de liderlik ikiye bölünmüştü. Total'de Halef birinci olurken AB ve ABC1'de zirve Güneşin Doğduğu Yer'e gitmişti. Bu hafta herkes bu kapışmanın rövanşını beklerken ekrana hiç beklenmedik bir rakip çıktı.