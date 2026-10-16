Dört Dizinin Yayınlandığı Günde Total ve ABC1'de Hiçbiri İlk 3'e Giremedi: Reyting Sonuçları Belli Oldu
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15 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı.
Perşembe akşamı Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef: Köklerin Çağrısı ve Muhtemel Aşk aynı gece yeni bölümleriyle ekrandaydı. Dört dizinin hayranları kumandayı sıkı sıkı tutarken asıl sürpriz yeşil sahadan geldi. 15 Ekim reyting sonuçları belli oldu ve tablo diziler için pek iç açıcı değil. Peki dün akşamın reyting birincisi kim oldu, dört dizi kaçıncı sıraya düştü?
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Geçen perşembe Total'de Halef, AB ve ABC1'de ise Güneşin Doğduğu Yer zirvedeydi.
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Hoffenheim-Beşiktaş ve KuPS Kuopio-Trabzonspor maçları üç listede de ilk iki sırayı kaptı.
Sevdiğim Sensin AB'de 3. sıraya tutunarak dizilerin arasından podyuma çıkan tek isim oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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