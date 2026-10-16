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Dört Dizinin Yayınlandığı Günde Total ve ABC1'de Hiçbiri İlk 3'e Giremedi: Reyting Sonuçları Belli Oldu

Dört Dizinin Yayınlandığı Günde Total ve ABC1'de Hiçbiri İlk 3'e Giremedi: Reyting Sonuçları Belli Oldu

yerli dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 13:13
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15 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı.

Perşembe akşamı Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer, Halef: Köklerin Çağrısı ve Muhtemel Aşk aynı gece yeni bölümleriyle ekrandaydı. Dört dizinin hayranları kumandayı sıkı sıkı tutarken asıl sürpriz yeşil sahadan geldi. 15 Ekim reyting sonuçları belli oldu ve tablo diziler için pek iç açıcı değil. Peki dün akşamın reyting birincisi kim oldu, dört dizi kaçıncı sıraya düştü?

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Geçen perşembe Total'de Halef, AB ve ABC1'de ise Güneşin Doğduğu Yer zirvedeydi.

Geçen perşembe Total'de Halef, AB ve ABC1'de ise Güneşin Doğduğu Yer zirvedeydi.

Perşembe akşamları uzun süredir ekranın en çetin yarışına sahne oluyor. ATV'nin 17 Eylül'de başlayan, Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine'yi buluşturan yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, daha ilk haftalarda bu yarışın tam ortasına daldı. Star TV'de 10 Eylül'de ikinci sezonuna başlayan Sevdiğim Sensin, NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı ve Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı da aynı akşamı paylaşıyor.

8 Ekim'de liderlik ikiye bölünmüştü. Total'de Halef birinci olurken AB ve ABC1'de zirve Güneşin Doğduğu Yer'e gitmişti. Bu hafta herkes bu kapışmanın rövanşını beklerken ekrana hiç beklenmedik bir rakip çıktı.

Hoffenheim-Beşiktaş ve KuPS Kuopio-Trabzonspor maçları üç listede de ilk iki sırayı kaptı.

Hoffenheim-Beşiktaş ve KuPS Kuopio-Trabzonspor maçları üç listede de ilk iki sırayı kaptı.

TRT 1'de peş peşe yayınlanan iki Avrupa maçı, reyting tablosunu baştan yazdı. Beşiktaş'ın Hoffenheim'ı 3-2 yendiği karşılaşma Total, AB ve ABC1'de günü birinci sırada kapattı. Trabzonspor'un KuPS Kuopio deplasmanı da üç kategoride ikinciliğe oturdu.

Üçüncülük koltuğunda da bir dizi yok. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Total ve ABC1'de podyumun son basamağına yerleşti. Böylece aynı gece yayınlanan dört dizinin hiçbiri bu iki listede ilk 3'e adını yazdıramadı.

Sevdiğim Sensin AB'de 3. sıraya tutunarak dizilerin arasından podyuma çıkan tek isim oldu.

Sevdiğim Sensin AB'de 3. sıraya tutunarak dizilerin arasından podyuma çıkan tek isim oldu.

Dizilerin yüzünü güldüren tek tablo AB listesi oldu. Sevdiğim Sensin, 3,98 reytingle bu kategoride iki maçın hemen arkasına yerleşti ve Müge Anlı'yı da geride bıraktı. Total'de 4,93 ile 4., ABC1'de 4,53 ile 5. sırada kalan dizi, gecenin en çok izlenen dizisi unvanını üç listede de kimseye kaptırmadı.

Geçen hafta AB ve ABC1'in lideri olan Güneşin Doğduğu Yer bu kez üç kategoride de 6. sıraya geriledi. Halef'in düşüşü daha sert: Geçen perşembe Total'in birincisi olan dizi 7. sırada kaldı. Muhtemel Aşk ise üç listede de ilk 10'un dışında kaldı.

Dört dizinin 15 Ekim Perşembe reyting sonuçlarındaki yerleri:

TOTAL

4. Sevdiğim Sensin – 4,93

6. Güneşin Doğduğu Yer – 4,47

7. Halef: Köklerin Çağrısı – 3,99

16. Muhtemel Aşk – 2,35

AB

3. Sevdiğim Sensin – 3,98

6. Güneşin Doğduğu Yer – 3,28

10. Halef: Köklerin Çağrısı – 2,68

12. Muhtemel Aşk – 2,60

ABC1

5. Sevdiğim Sensin – 4,53

6. Güneşin Doğduğu Yer – 3,96

9. Halef: Köklerin Çağrısı – 3,15

14. Muhtemel Aşk – 2,65

Diziler arasındaki gerçek kapışmayı görmek için maçsız bir perşembeyi beklemek gerekecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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