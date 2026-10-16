Fenerbahçe mi Galatasaray mı? En Çok Reyting Alan Avrupa Maçı Belli Oldu
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Avrupa kupalarında dört Türk takımının sahneye çıktığı haftanın reyting tablosu belli oldu. Barcelona'ya evinde 4-1 yenilen Galatasaray, sahada kaybetse de ekran başında rakip tanımadı.
Peki Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe'nin ve galibiyetle dönen Beşiktaş ile Trabzonspor'un maçları kaç reyting aldı?
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Galatasaray - Barcelona maçı 15,14 total reytingle haftanın zirvesine yerleşti.
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Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği maç 9,52 total ile ikinci sırada.
Galibiyetle dönen Beşiktaş ve Trabzonspor reytingde geride kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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