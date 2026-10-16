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Fenerbahçe mi Galatasaray mı? En Çok Reyting Alan Avrupa Maçı Belli Oldu

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? En Çok Reyting Alan Avrupa Maçı Belli Oldu

Fenerbahçe galatasaray Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 20:37
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Avrupa kupalarında dört Türk takımının sahneye çıktığı haftanın reyting tablosu belli oldu. Barcelona'ya evinde 4-1 yenilen Galatasaray, sahada kaybetse de ekran başında rakip tanımadı.

Peki Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe'nin ve galibiyetle dönen Beşiktaş ile Trabzonspor'un maçları kaç reyting aldı?

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Galatasaray - Barcelona maçı 15,14 total reytingle haftanın zirvesine yerleşti.

Galatasaray - Barcelona maçı 15,14 total reytingle haftanın zirvesine yerleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı akşamı RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Barcelona karşılaşması, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlandı.

Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrılsa da maç, ekran başında haftanın açık ara en çok izlenen Avrupa maçı oldu. Karşılaşma totalde 15,14, AB'de 17,37, ABC1'de ise 18,32 reyting aldı. Üstelik bu rakam, Milli Takım'ın son maçlarında 13,60'tan 9,77'ye kadar gerileyen total reytinginin de üzerinde kaldı.

Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği maç 9,52 total ile ikinci sırada.

Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği maç 9,52 total ile ikinci sırada.

Şampiyonlar Ligi'nin aynı haftasında 14 Ekim Çarşamba akşamı Birmingham'daki Villa Park'ta oynanan Aston Villa - Fenerbahçe maçı, sarı-lacivertliler için kabus gibi geçti.

Fenerbahçe'nin 6-0 mağlup olduğu karşılaşma totalde 9,52, AB'de 11,39, ABC1'de 12,37 reyting aldı. Böylece maç, Galatasaray - Barcelona'nın totalde 5,62, AB'de 5,98, ABC1'de ise 5,95 puan gerisinde kaldı.

Galibiyetle dönen Beşiktaş ve Trabzonspor reytingde geride kaldı.

Galibiyetle dönen Beşiktaş ve Trabzonspor reytingde geride kaldı.

Avrupa Ligi'nde 15 Ekim Perşembe akşamı Sinsheim'da Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Turnuvaya Marsilya'yı 4-1 yenerek başlayan siyah-beyazlılar, böylece üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ancak bu zafer reytinglere aynı oranda yansımadı: Hoffenheim - Beşiktaş maçı totalde 7,84, AB'de 9,08, ABC1'de 10,31 reyting aldı. Siyah-beyazlıların galibiyeti, Fenerbahçe'nin ağır yenilgisinin de totalde 1,68 puan gerisinde kaldı.

Konferans Ligi'ndeki ilk maçında aynı gün Finlandiya temsilcisi KuPS'u deplasmanda 4-2 yenen Trabzonspor ise listenin son sırasında yer aldı. Saat 19.45'te başlayan karşılaşma totalde 5,89, AB'de 6,11, ABC1'de 7,19 reyting aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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