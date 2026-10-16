O Dizinin Çekimleri Ertelendi: Sahipsizler'in Cemo'sunun Haberi Alınca Verdiği Karar Ortaya Çıktı!

Kaan Miraç Sezen'i ekran başındaki izleyiciler en çok Sahipsizler'in Cemo'su olarak tanıyor. Daha önce FOX'un gençlik dizisi Tozluyaka'da Ali karakterine hayat veren 2002 doğumlu oyuncu, kısa sürede genç kuşağın en çok konuşulan yüzlerinden biri oldu. Yeni rotası ise MF Yapım'ın NOW için hazırladığı Centilmen.

Mustafa Becit'in kaleme aldığı, Ece Erdek Koçoğlu'nun yöneteceği dizide Sezen, Vahide Perçin'in canlandıracağı Süreyya Altınkıran'ın yıllar sonra bulduğu torunu Arif olacak. Cemiyet hayatından uzak büyüyen Arif'i bekleyen şey, büyükannesinin onu tam bir centilmene dönüştürme planı. Üstelik hikâye bununla sınırlı kalmayacak; Altınkıran Holding'in yönetimi için verilen kıyasıya mücadele de dizinin merkezinde olacak.