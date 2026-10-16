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O Dizinin Çekimleri Ertelendi: Sahipsizler'in Cemo'sunun Haberi Alınca Verdiği Karar Ortaya Çıktı!

O Dizinin Çekimleri Ertelendi: Sahipsizler'in Cemo'sunun Haberi Alınca Verdiği Karar Ortaya Çıktı!

yerli dizi Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 07:50
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NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Centilmen'den hayranlarını bekletecek bir haber geldi. Vahide Perçin'le başrolü paylaşacak Kaan Miraç Sezen, hazırlıklar için İstanbul'a dönmeye hazırlanırken planlar bir anda değişti. Genç oyuncunun bu gelişme üzerine verdiği karar ise kısa sürede konuşulmaya başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kaan Miraç Sezen, Sahipsizler'deki Cemo rolünün ardından Centilmen'de Vahide Perçin'in torununu canlandıracak.

Kaan Miraç Sezen, Sahipsizler'deki Cemo rolünün ardından Centilmen'de Vahide Perçin'in torununu canlandıracak.

Kaan Miraç Sezen'i ekran başındaki izleyiciler en çok Sahipsizler'in Cemo'su olarak tanıyor. Daha önce FOX'un gençlik dizisi Tozluyaka'da Ali karakterine hayat veren 2002 doğumlu oyuncu, kısa sürede genç kuşağın en çok konuşulan yüzlerinden biri oldu. Yeni rotası ise MF Yapım'ın NOW için hazırladığı Centilmen.

Mustafa Becit'in kaleme aldığı, Ece Erdek Koçoğlu'nun yöneteceği dizide Sezen, Vahide Perçin'in canlandıracağı Süreyya Altınkıran'ın yıllar sonra bulduğu torunu Arif olacak. Cemiyet hayatından uzak büyüyen Arif'i bekleyen şey, büyükannesinin onu tam bir centilmene dönüştürme planı. Üstelik hikâye bununla sınırlı kalmayacak; Altınkıran Holding'in yönetimi için verilen kıyasıya mücadele de dizinin merkezinde olacak.

Centilmen dizisinin ekim sonunda başlaması planlanan çekimleri NOW'un reklam planlaması yüzünden ertelendi.

Centilmen dizisinin ekim sonunda başlaması planlanan çekimleri NOW'un reklam planlaması yüzünden ertelendi.

Peki Centilmen ne zaman başlayacak? Eylül boyunca kadrosuna peş peşe yeni isimler katılan dizide İlsu Demirci, Selen Öztürk, Timur Acar ve Ulvi Kahyaoğlu da rol alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekim sonunda başlaması planlanan çekimler, kanalın reklam planlaması nedeniyle kısa bir süre ertelendi.

Proje ilk duyurulduğunda dizinin eylül sonunda ekrana gelmesi konuşuluyordu, sonra çekimlerin ekim sonunda başlayacağı ortaya çıktı. Yeni çekim ve yayın tarihine dair NOW'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin hangi akşam yayın akışına gireceği de şimdilik belirsiz. Yani Vahide Perçin'i yeniden ekranda görmek isteyenlerin biraz daha sabretmesi gerekecek.

Kaan Miraç Sezen, çekimlerin ertelenmesi üzerine sevgilisi Lidya Pınar'la çıktığı Londra tatilini uzattı.

Kaan Miraç Sezen, çekimlerin ertelenmesi üzerine sevgilisi Lidya Pınar'la çıktığı Londra tatilini uzattı.
www.birsenaltuntas.com

Asıl sürpriz ise genç oyuncunun bu habere verdiği tepkide. Kaan Miraç Sezen bir süredir Manifest grubunun üyesi sevgilisi Lidya Pınar'la birlikte Londra'daydı ve bu hafta hazırlık çalışmaları için İstanbul'a dönmesi bekleniyordu. Erteleme haberi gelince Sezen valizini toplamak yerine tatilini uzatmayı seçti.

Çift, Londra'da sanat etkinliklerini gezip birlikte vakit geçiriyor. Sezen'in, Manifest'in OVO Arena Wembley'de vereceği konserde de sevgilisini izlemesi bekleniyor. Sosyal medyada paylaştıkları ortak karelerle sık sık gündeme gelen ikili, bu kez de Londra kaçamağıyla konuşuluyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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