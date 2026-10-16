O Dizinin Çekimleri Ertelendi: Sahipsizler'in Cemo'sunun Haberi Alınca Verdiği Karar Ortaya Çıktı!
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NOW'un merakla beklenen yeni dizisi Centilmen'den hayranlarını bekletecek bir haber geldi. Vahide Perçin'le başrolü paylaşacak Kaan Miraç Sezen, hazırlıklar için İstanbul'a dönmeye hazırlanırken planlar bir anda değişti. Genç oyuncunun bu gelişme üzerine verdiği karar ise kısa sürede konuşulmaya başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kaan Miraç Sezen, Sahipsizler'deki Cemo rolünün ardından Centilmen'de Vahide Perçin'in torununu canlandıracak.
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Centilmen dizisinin ekim sonunda başlaması planlanan çekimleri NOW'un reklam planlaması yüzünden ertelendi.
Kaan Miraç Sezen, çekimlerin ertelenmesi üzerine sevgilisi Lidya Pınar'la çıktığı Londra tatilini uzattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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