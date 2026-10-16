"Zeynep" Burcu Özberk'in Anne Yarısı'ndaki Kritik Sahneyi Tek Seferde Çektiği Ortaya Çıktı
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Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in tek seferde çektirdiği sahnenin kamera arkası yayınlandı.
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Kamera arkası ile ekrana yansıyan sahne yan yana konunca sosyal medyada gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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