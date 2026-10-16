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"Zeynep" Burcu Özberk'in Anne Yarısı'ndaki Kritik Sahneyi Tek Seferde Çektiği Ortaya Çıktı

"Zeynep" Burcu Özberk'in Anne Yarısı'ndaki Kritik Sahneyi Tek Seferde Çektiği Ortaya Çıktı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 20:13
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NOW'un salı akşamlarındaki iddialı dizisi Anne Yarısı'nda Zeynep'e hayat veren Burcu Özberk'in bir sahneyi tek seferde çektirdiği anlar ortaya çıktı. Yayınlanan kamera arkası, ekrana yansıyan sahneyle yan yana konunca sosyal medyada gündem oldu.

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Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in tek seferde çektirdiği sahnenin kamera arkası yayınlandı.

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in tek seferde çektirdiği sahnenin kamera arkası yayınlandı.

Anne Yarısı'ndan yeni bir kamera arkası paylaşıldı. Görüntülerde dizinin başrolü Burcu Özberk'in, canlandırdığı Zeynep karakterinin kritik sahnelerinden birini tek seferde çektirdiği anlar yer aldı. Görüntüler, dizinin yalnızca ekrandaki değil set içindeki temposunu da gözler önüne serdi.

Sette tekrara gerek kalmadan tamamlanan çekim, kısa sürede sosyal medyada elden ele dolaşmaya başladı.

Kamera arkası ile ekrana yansıyan sahne yan yana konunca sosyal medyada gündem oldu.

Kamera arkası ile ekrana yansıyan sahne yan yana konunca sosyal medyada gündem oldu.

İzleyiciler kamera arkası görüntülerini, bölümde yayınlanan sahneyle karşılaştırdı. Tek seferde çekilen sahnenin ekranda da aynı duyguyla karşılık bulması seyircilerin gözünden kaçmadı. Karşılaştırma paylaşımlarının altında Özberk'in oyunculuğuna dair yorumlar art arda geldi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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