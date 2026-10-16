Bulaşık Yıkarken Mutfağa Kaçıyormuş: Mehmet Şef'in Yıllarca Sakladığı Elinin Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı!

MasterChef Türkiye'nin jüri masasına 2018'de oturan Mehmet Yalçınkaya, o günden bu yana yarışmanın en sert ama en sevilen yüzlerinden biri. Bugün Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte tabakları değerlendiren şef, 1974'te Bolu'da doğdu ve mesleğe 12 yaşında amcasının mutfağında başladı. İstanbul'da gazino ve otel mutfaklarında pişen Yalçınkaya, ardından Fransa'dan Katar'a pek çok ülkede mutfak koordinatörlüğü yaptı. 'Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu?' sorusu ünlü şefle en çok merak edilen konulardan biri oldu. Şef bu soruyu uzun süre yanıtsız bıraktı. Sessizliğini ilk kez 2024'te MasterChef'te, parmakları eksik olan yarışmacı Melek Baba'nın elini sürekli saklamaya çalıştığını görünce bozdu. 'Ben de 5 yaşındayken yaşadım bu olayı' diyerek söze giren Yalçınkaya, kapının önünde arkadaşlarıyla oynarken geçirdiği bir kazada üç parmağını kaybettiğini anlattı. 'Kıyma makinesinde oldu' diyenlere de böylece yanıt vermiş oldu.