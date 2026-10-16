article/comments
article/share
Haberler
TV
Bulaşık Yıkarken Mutfağa Kaçıyormuş: Mehmet Şef'in Yıllarca Sakladığı Elinin Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı!

Bulaşık Yıkarken Mutfağa Kaçıyormuş: Mehmet Şef'in Yıllarca Sakladığı Elinin Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 13:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

MasterChef Türkiye'de yarışmacıların ödünü koparan Mehmet Şef, Berfu Yenenler'in programında pek anlatmadığı bir dönemi açtı. Mutfağa nasıl adım attığını anlatan ünlü şef, yıllarca sakladığı elinin hikâyesine de değindi. İlk ustasından duyduğu söz ise dinleyenleri duygulandırdı. Şefin anlattıkları, bulaşık tezgâhından MasterChef'in jüri koltuğuna uzanan yolun ne kadar zorlu geçtiğini de gösterdi.

Kaynak: Berfu Yenenler - Talk Show Perileri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Yalçınkaya, henüz 5 yaşındayken geçirdiği bir kazada elinin üç parmağını kaybetmişti.

Mehmet Yalçınkaya, henüz 5 yaşındayken geçirdiği bir kazada elinin üç parmağını kaybetmişti.

MasterChef Türkiye'nin jüri masasına 2018'de oturan Mehmet Yalçınkaya, o günden bu yana yarışmanın en sert ama en sevilen yüzlerinden biri. Bugün Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte tabakları değerlendiren şef, 1974'te Bolu'da doğdu ve mesleğe 12 yaşında amcasının mutfağında başladı. İstanbul'da gazino ve otel mutfaklarında pişen Yalçınkaya, ardından Fransa'dan Katar'a pek çok ülkede mutfak koordinatörlüğü yaptı. 'Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu?' sorusu ünlü şefle en çok merak edilen konulardan biri oldu. Şef bu soruyu uzun süre yanıtsız bıraktı. Sessizliğini ilk kez 2024'te MasterChef'te, parmakları eksik olan yarışmacı Melek Baba'nın elini sürekli saklamaya çalıştığını görünce bozdu. 'Ben de 5 yaşındayken yaşadım bu olayı' diyerek söze giren Yalçınkaya, kapının önünde arkadaşlarıyla oynarken geçirdiği bir kazada üç parmağını kaybettiğini anlattı. 'Kıyma makinesinde oldu' diyenlere de böylece yanıt vermiş oldu.

Mehmet Şef, işe alınmamak korkusuyla yıllarca elini sakladığını ve bulaşıkçılıkla başladığını anlattı.

Mehmet Şef, işe alınmamak korkusuyla yıllarca elini sakladığını ve bulaşıkçılıkla başladığını anlattı.

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'nin 75. bölümüne konuk olan Mehmet Şef'in yanında bu kez kızı Sude Yalçınkaya da vardı. Sohbet şefliğin zorluklarına, oradan da aşçılığa nasıl başladığına uzanınca işin acı tarafı ortaya çıktı. Kazadan sonra iş ararken en büyük korkusu, elini gören birinin onu kapıdan çevirmesiydi. 'İşe almazlar diye elimi saklıyordum' diyen şef, o yıllarda kimsenin ona 'Ben sana yardım ederim' demediğini de dile getirdi. İlk ustalarından biri genç Mehmet için 'Bundan garson falan olmaz, bulaşık yıkasın' demiş. Yani garsonluk bile ona çok görülmüştü. Yalçınkaya da tezgâhın başında boş durmamış, bir şeyler öğrenebilmek için fırsat buldukça mutfağa kaçmış. 'Hayatın kendisi biraz acımasız' diyen şef, bu işe para için girmediğinin altını çizdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın