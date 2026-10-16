Bulaşık Yıkarken Mutfağa Kaçıyormuş: Mehmet Şef'in Yıllarca Sakladığı Elinin Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı!
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MasterChef Türkiye'de yarışmacıların ödünü koparan Mehmet Şef, Berfu Yenenler'in programında pek anlatmadığı bir dönemi açtı. Mutfağa nasıl adım attığını anlatan ünlü şef, yıllarca sakladığı elinin hikâyesine de değindi. İlk ustasından duyduğu söz ise dinleyenleri duygulandırdı. Şefin anlattıkları, bulaşık tezgâhından MasterChef'in jüri koltuğuna uzanan yolun ne kadar zorlu geçtiğini de gösterdi.
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Mehmet Yalçınkaya, henüz 5 yaşındayken geçirdiği bir kazada elinin üç parmağını kaybetmişti.
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Mehmet Şef, işe alınmamak korkusuyla yıllarca elini sakladığını ve bulaşıkçılıkla başladığını anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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