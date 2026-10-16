İki Kişi Ayrıldı, İki Kişi Katıldı: Güldür Güldür Show'un Yeni Sezonundaki Değişiklik Gündem Oldu

BKM imzalı skeç programı ilk kez 2013'te ekrana geldi ve kısa sürede Show TV'nin en sağlam markalarından biri oldu. Ali Sunal'ın zil sesiyle bölünen skeçler, her sezon yeni karakterleriyle ekran başına kilitlenen kocaman bir izleyici kitlesi yarattı.

Geçen yıl eylülde paylaşılan 13. sezon afişinde Ali Sunal'ın yanında 18 oyuncu vardı. O kadroda Onur Buldu ve Ecem Erkek gibi programın simge isimlerinin yanı sıra Onur Atilla ile Burak Topaloğlu da yer alıyordu.

Program aslında vedalara yabancı değil. Alper Kul'un 2024'teki ayrılığının ardından 2025 yazında Hasibe Eren de Nazlı karakterine el sallamıştı.