İki Kişi Ayrıldı, İki Kişi Katıldı: Güldür Güldür Show'un Yeni Sezonundaki Değişiklik Gündem Oldu
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Show TV'nin cumartesi akşamlarındaki vazgeçilmezi Güldür Güldür Show, 14. sezonuna sayılı saatler kala yeni afişini paylaştı. Afiş ilk bakışta tanıdık yüzlerle dolu ama kadroyu geçen sezonla yan yana koyanlar küçük bir sürprizi hemen fark etti. İki sevilen isim bu kez listede yok, kadroya ise iki yeni yüz eklendi. Peki Güldür Güldür Show'dan ayrılan oyuncular kim, yerlerine kimler geldi?
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Güldür Güldür Show, 2013'ten bu yana Ali Sunal'ın sunumuyla cumartesi akşamlarını şenlendiriyor.
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Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı. Onur Atilla ve Burak Topaloğlu, 14. sezon kadro listesinde yer almayan iki isim oldu.
Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran, Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda kadroya dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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