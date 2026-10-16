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İki Kişi Ayrıldı, İki Kişi Katıldı: Güldür Güldür Show'un Yeni Sezonundaki Değişiklik Gündem Oldu

İki Kişi Ayrıldı, İki Kişi Katıldı: Güldür Güldür Show'un Yeni Sezonundaki Değişiklik Gündem Oldu

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 14:48
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Show TV'nin cumartesi akşamlarındaki vazgeçilmezi Güldür Güldür Show, 14. sezonuna sayılı saatler kala yeni afişini paylaştı. Afiş ilk bakışta tanıdık yüzlerle dolu ama kadroyu geçen sezonla yan yana koyanlar küçük bir sürprizi hemen fark etti. İki sevilen isim bu kez listede yok, kadroya ise iki yeni yüz eklendi. Peki Güldür Güldür Show'dan ayrılan oyuncular kim, yerlerine kimler geldi?

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Güldür Güldür Show, 2013'ten bu yana Ali Sunal'ın sunumuyla cumartesi akşamlarını şenlendiriyor.

Güldür Güldür Show, 2013'ten bu yana Ali Sunal'ın sunumuyla cumartesi akşamlarını şenlendiriyor.

BKM imzalı skeç programı ilk kez 2013'te ekrana geldi ve kısa sürede Show TV'nin en sağlam markalarından biri oldu. Ali Sunal'ın zil sesiyle bölünen skeçler, her sezon yeni karakterleriyle ekran başına kilitlenen kocaman bir izleyici kitlesi yarattı.

Geçen yıl eylülde paylaşılan 13. sezon afişinde Ali Sunal'ın yanında 18 oyuncu vardı. O kadroda Onur Buldu ve Ecem Erkek gibi programın simge isimlerinin yanı sıra Onur Atilla ile Burak Topaloğlu da yer alıyordu.

Program aslında vedalara yabancı değil. Alper Kul'un 2024'teki ayrılığının ardından 2025 yazında Hasibe Eren de Nazlı karakterine el sallamıştı.

Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı. Onur Atilla ve Burak Topaloğlu, 14. sezon kadro listesinde yer almayan iki isim oldu.

Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı. Onur Atilla ve Burak Topaloğlu, 14. sezon kadro listesinde yer almayan iki isim oldu.

Yeni sezon oyuncuları geçen yılın kadrosuyla karşılaştırıldığında eksik iki isim hemen göze çarpıyor. Uzun yıllardır programın sahnesinde olan ve Güldür Güldür Show'daki performansıyla Altın Kelebek kazanan Onur Atilla, bu sezonun listesinde yok.

Programın ilk yıllarından beri skeçlerde boy gösteren Burak Topaloğlu'nun adı da 14. sezon kadrosunda geçmiyor. İşin ilginç yanı, ayrılığın nedeni konusunda ne oyunculardan ne de BKM'den henüz bir açıklama gelmedi.

İki ismin programa tamamen mi veda ettiği, yoksa bir sezonluk mola mı verdiği şimdilik belirsiz. Hayranların gözü ilk bölümde olacak.

Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran, Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda kadroya dahil oldu.

Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran, Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda kadroya dahil oldu.

Madalyonun öbür yüzünde ise iki yeni isim var. Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran, 14. sezonun oyuncu listesine ilk kez giren isimler oldu. İkilinin hangi skeçlerde, hangi karakterlerle sahneye çıkacağı ise henüz açıklanmadı.

Onur Buldu, Ecem Erkek, Doğa Rutkay ve Aziz Aslan gibi tanıdık yüzler yerini koruyor. Güldür Güldür Show 14. sezon ne zaman başlıyor diye merak edenler için de cevap net: Yeni sezon 17 Ekim Cumartesi akşamı Show TV'de başlıyor ve ilk bölümün sürpriz konuğu Mert Fırat.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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