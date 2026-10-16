Survivor Almeda, Kaynanasıyla Gelinim Mutfakta'ya Katıldı!
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Survivor’dan diskalifiye edilerek gündeme oturan Almeda Baylan, bu kez Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta’ya katıldı. Aslı Hünel’in sunduğu programın yeni bölümünde rakiplerine “Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim” diyerek meydan okuyan Almeda, kısa sürede ortamı gerdi. Bu iddialı çıkışa ise “Burada yemek yapıyoruz, gülle atmıyoruz” cevabı geldi.
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Survivor Almeda Baylan, kaynanasıyla katıldığı Gelinim Mutfakta'da rakiplerine meydan okudu.
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"Burada yemek yapıyoruz, gülle atmıyoruz" cevabını alan Almeda, kaynanasıyla da tartıştı.
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda, o günden bu yana gündemden hiç düşmedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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