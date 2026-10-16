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Survivor Almeda, Kaynanasıyla Gelinim Mutfakta'ya Katıldı!

Survivor Almeda, Kaynanasıyla Gelinim Mutfakta'ya Katıldı!

survivor Kanal D
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 22:16
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Survivor’dan diskalifiye edilerek gündeme oturan Almeda Baylan, bu kez Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta’ya katıldı. Aslı Hünel’in sunduğu programın yeni bölümünde rakiplerine “Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim” diyerek meydan okuyan Almeda, kısa sürede ortamı gerdi. Bu iddialı çıkışa ise “Burada yemek yapıyoruz, gülle atmıyoruz” cevabı geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Survivor Almeda Baylan, kaynanasıyla katıldığı Gelinim Mutfakta'da rakiplerine meydan okudu.

Survivor Almeda Baylan, kaynanasıyla katıldığı Gelinim Mutfakta'da rakiplerine meydan okudu.

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde sürpriz bir isim yer alıyor. Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Almeda Baylan, kaynanasıyla birlikte programa katılarak tencere tavayla imtihana giriyor.

Ancak Almeda'nın mutfağa girişi hiç de sessiz olmadı. Yarışmaya iddialı başlayan Almeda, rakiplerine 'Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim' diyerek açık açık meydan okudu. 'Hallaç pamuğu gibi atmak' deyimine gönderme yapan Almeda, mutfakta kimseye göz açtırmayacağını ima etti.

Survivor'daki agresif tavrıyla tanınan ismin bu çıkışı, stüdyodakilerin gözünden kaçmadı ve kısa sürede ortamı gerdi.

"Burada yemek yapıyoruz, gülle atmıyoruz" cevabını alan Almeda, kaynanasıyla da tartıştı.

"Burada yemek yapıyoruz, gülle atmıyoruz" cevabını alan Almeda, kaynanasıyla da tartıştı.

Almeda'nın iddialı sözleri karşılıksız kalmadı. Stüdyodan gelen 'Burada yemek yapıyoruz, gülle atmıyoruz' cevabı, Survivor'dan gelen yarışmacının sert üslubuna yapılan esprili bir gönderme olarak dikkat çekti.

Gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Almeda'nın yarışmaya birlikte katıldığı kaynanasıyla tartıştığı anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda, o günden bu yana gündemden hiç düşmedi.

Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda, o günden bu yana gündemden hiç düşmedi.

Almeda Baylan, Survivor'da Adilhan'la yaşadığı gerginlikler ve güç oyunlarındaki performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Yarışmada bir çalışanı darp etmesinin ardından diskalifiye edilmesi ise uzun süre konuşulmuştu.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra da sessiz kalmayan Almeda, estetik operasyonu ve Survivor'a geri dönme isteğiyle magazin gündeminde yer almaya devam etti. Eşiyle boşanacaklarını açıklaması da çok konuşulmuştu; bu nedenle Almeda'nın Gelinim Mutfakta'ya kaynanasıyla katılması ayrıca dikkat çekti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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