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Bekir Bayrakdar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar'ın Hayatı

Bekir Bayrakdar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar'ın Hayatı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 23:51 Son Güncelleme: 17.10.2026 - 00:27
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16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirildi. Bekir Bayrakdar, emekliliğe ayrılan Abdullah Erdem Cantimur'un yerine atandı. Peki Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli?

1971 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli beldesinde dünyaya gelen Bekir Bayrakdar, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Bayrakdar, mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik alanlarında da mesleki yeterliliklere sahiptir.

Yeni Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar'ın hayatı

Yeni Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar'ın hayatı

Bekir Bayrakdar, kamu kariyerine 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulunda hesap uzman yardımcısı olarak başladı. 2001 yılında hesap uzmanı olan Bayrakdar, 2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında çeşitli görevler üstlendi. Mart 2008'de İstanbul Defterdarlığına atandı ve 2014 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü olarak görev yapan Bayrakdar, 2015 yılında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına getirildi. 2019 yılına kadar bu görevde bulunan Bayrakdar, 7 Ocak 2019'da Gelir İdaresi Başkanı oldu. Yaklaşık yedi yıl boyunca Gelir İdaresi Başkanlığını yürüten Bayrakdar, 16 Ekim 2026 tarihli atama kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bayrakdar, kamu görevlerinin yanı sıra çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında da yer aldı. Sakarya Elektrik Dağıtım, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım, Adabank ve Takasbank'ta yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2023 yılında ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Bayrakdar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliğinde de bulundu.

Yeni Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar'ın hangi görevlerde bulundu?

Yeni Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar'ın hangi görevlerde bulundu?

Bekir Bayrakdar, 16 Ekim 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Bayrakdar, yeni görevinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcıları arasında yer alacak.

Bayrakdar'ın yeni görevi öncesindeki son kamu görevi Gelir İdaresi Başkanlığıydı. Vergi yönetimi, kamu maliyesi ve finans alanlarında uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimine sahip olan Bayrakdar, bakan yardımcılığı görevini emekliliğe ayrılan Abdullah Erdem Cantimur'dan devraldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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