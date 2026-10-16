Bekir Bayrakdar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar'ın Hayatı

Bekir Bayrakdar, kamu kariyerine 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulunda hesap uzman yardımcısı olarak başladı. 2001 yılında hesap uzmanı olan Bayrakdar, 2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında çeşitli görevler üstlendi. Mart 2008'de İstanbul Defterdarlığına atandı ve 2014 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü olarak görev yapan Bayrakdar, 2015 yılında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına getirildi. 2019 yılına kadar bu görevde bulunan Bayrakdar, 7 Ocak 2019'da Gelir İdaresi Başkanı oldu. Yaklaşık yedi yıl boyunca Gelir İdaresi Başkanlığını yürüten Bayrakdar, 16 Ekim 2026 tarihli atama kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bayrakdar, kamu görevlerinin yanı sıra çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında da yer aldı. Sakarya Elektrik Dağıtım, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım, Adabank ve Takasbank'ta yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2023 yılında ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Bayrakdar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliğinde de bulundu.