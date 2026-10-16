Bekir Bayrakdar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Yeni Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar'ın Hayatı
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16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirildi. Bekir Bayrakdar, emekliliğe ayrılan Abdullah Erdem Cantimur'un yerine atandı. Peki Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Yeni Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar'ın hayatı
Yeni Bakan Yardımcısı Bekir Bayrakdar'ın hangi görevlerde bulundu?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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