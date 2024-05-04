Dinlerken Kendinizi Başka Bir Evrende Hissedeceğiniz Nat King Cole’un 10 Şarkısı

Caz piyanisti olan Nat King Cole'un çok güçlü bir bariton sesi vardı ve 'Unforgettable', 'When I Fall in Love' gibi şarkılarla ünlendi. Önceleri bir caz piyanisti olarak başladı ama sesiyle de çok sevildi ve popüler müziğin ikonlarından biri haline geldi. Ayrıca Amerikan televizyonunda kendi adını taşıyan bir şovu sunan ilk Afrika Amerikalı oldu. Cole, müziği ve zarif tarzıyla bugün bile birçok kişi tarafından sevilerek dinleniyor.