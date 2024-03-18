Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul Depreme Hazır Değil' Diyen Murat Kurum'a Zor Soru! 'Neden Hazırlamadınız?'

İstanbul'un depreme hazır olmadığını söyleyen AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'a gazeteci Cüneyt Özdemir, 21 yıldır iktidarda olduklarını belirterek, 'Neden hazırlamadınız?' dedi. Soru karşısında ilk aşamada afallayan Kurum, hayata geçirdiği projelerin olduğunu ancak her şeyin tamamlanmadığını söyledi.