Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul Depreme Hazır Değil' Diyen Murat Kurum'a Zor Soru! 'Neden Hazırlamadınız?'
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul Depreme Hazır Değil' Diyen Murat Kurum'a Zor Soru! 'Neden Hazırlamadınız?'
İstanbul'un depreme hazır olmadığını söyleyen AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum'a gazeteci Cüneyt Özdemir, 21 yıldır iktidarda olduklarını belirterek, 'Neden hazırlamadınız?' dedi. Soru karşısında ilk aşamada afallayan Kurum, hayata geçirdiği projelerin olduğunu ancak her şeyin tamamlanmadığını söyledi.
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31 Mart yerel seçimine sayılı günler kala İBB Başkan adaylarının birbirlerine yönelik sert açıklamaları devam ediyor.
Son olarak gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Murat Kurum, İstanbul'un depreme hazır olmadığını söyleyerek 5 yıldır İstanbul'u yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Kurum'un yanıtı sonrası 21 yıldır AK Parti'nin iktidarda olduğunu hatırlatan Özdemir '2005 yılında TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başlamışsınız. 2006-2008 TOKİ İstanbul Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdür olmuşsunuz. İşin içindesiniz, İstanbul'dasınız... 2009 2018 yılları arasında TOKİ'nin iştiraki Emlak Konut'un Genel Müdürlüğü'nü yaptınız. 2018'den sonra da 5 yıl bakanlık sürdü... Neden hazırlamadınız?' dedi.
Soru karşısında ilk olarak afalladığı gözlemlenen Kurum çeşitli yönetmelik değişikliklerinin hayata geçirildiğini aktararak, 'Bakan olduğum dönemden bu yana kentsel dönüşüme çok önem verdim. Ben 5 yılda 365 bin sosyal konut yapmış biriyim. İstanbul'un 39 ilçesinde filen devam eden 173 bin kentsel dönüşüm projesi yapmış biri olarak buradayım. Burada gayret gösterdik ama her şey tamamen bitmiş değil' dedi.
Özdemir ile Kurum arasında geçen konuşma şu şekilde 👇📹
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