Hatay’da Arapça Tabela Denetimi: Büyükşehir Belediye Ekipleri İndirdi
Hatay’da Arapça Tabela Denetimi: Büyükşehir Belediye Ekipleri İndirdi
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Hatay yerel basınında çıkan haberlere göre, yerel seçimlerde AK Parti’ye geçen büyükşehir belediyesinde ekipler, Reyhanlı’da denetime çıktı.
Ekipler, dükkanlarda Arapça tabelaların kaldırılıp yerine Türkçe tabela asılmasını sağladı.
"HatayAlem" isimli Instagram hesabından paylaşılan görüntüler 👇
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