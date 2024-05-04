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Hatay’da Arapça Tabela Denetimi: Büyükşehir Belediye Ekipleri İndirdi

Hatay’da Arapça Tabela Denetimi: Büyükşehir Belediye Ekipleri İndirdi

Hatay
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.05.2024 - 15:06

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Reyhanlı ilçesinde bulunan bazı dükkanlardaki Arapça tabelaları indirmeye başladı.

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Hatay yerel basınında çıkan haberlere göre, yerel seçimlerde AK Parti’ye geçen büyükşehir belediyesinde ekipler, Reyhanlı’da denetime çıktı.

Hatay yerel basınında çıkan haberlere göre, yerel seçimlerde AK Parti’ye geçen büyükşehir belediyesinde ekipler, Reyhanlı’da denetime çıktı.

Ekipler, dükkanlarda Arapça tabelaların kaldırılıp yerine Türkçe tabela asılmasını sağladı.

Ekipler, dükkanlarda Arapça tabelaların kaldırılıp yerine Türkçe tabela asılmasını sağladı.

"HatayAlem" isimli Instagram hesabından paylaşılan görüntüler 👇

"HatayAlem" isimli Instagram hesabından paylaşılan görüntüler 👇

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