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Kadebostany 3 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'ne Geliyor!

Kadebostany 3 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'ne Geliyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.04.2025 - 14:36

Etkileyici tarzlarıyla dikkat çeken Kadebostany, İstanbul’daki müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Sahnede kurdukları görsel atmosferle de bilinen grup, bu kez AKM sahnesini adeta başka bir dünyaya dönüştürecek. 3 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek konser, hem müzik hem de sahne şovu açısından oldukça iddialı görünüyor.

İşte konserin detayları...

AKM’de Kadebostany konseri için geri sayım başladı!

AKM’de Kadebostany konseri için geri sayım başladı!

Kadebostany, İstanbul konserinde “Castle in the Snow”, “Mind If I Stay” ve “Early Morning Dreams” gibi parçalarını seslendirecek. Grup, aynı zamanda yeni şarkılarına da repertuvarında yer verecek. Konser, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Grup, ışık gösterileri ve dekor tasarımlarıyla performansını destekliyor. İstanbul’daki konserde de aynı sahne konseptinin uygulanması planlanıyor.

Konser, 3 Mayıs 2025 Cuma akşamı gerçekleşecek.

Konser, 3 Mayıs 2025 Cuma akşamı gerçekleşecek.

Etkinlik saati 21.00 olarak açıklandı. Konserin yapılacağı yer ise İstanbul’un kültürel merkezlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezi olarak duyuruldu. Kadebostany, bu konserle birlikte Türkiye’deki müzikseverlerle yeniden bir araya gelecek. Bilet satışları devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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