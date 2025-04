Kadebostany 3 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'ne Geliyor!

Kadebostany, İstanbul konserinde “Castle in the Snow”, “Mind If I Stay” ve “Early Morning Dreams” gibi parçalarını seslendirecek. Grup, aynı zamanda yeni şarkılarına da repertuvarında yer verecek. Konser, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Grup, ışık gösterileri ve dekor tasarımlarıyla performansını destekliyor. İstanbul’daki konserde de aynı sahne konseptinin uygulanması planlanıyor.