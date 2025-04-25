Kadebostany 3 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'ne Geliyor!
Etkileyici tarzlarıyla dikkat çeken Kadebostany, İstanbul’daki müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Sahnede kurdukları görsel atmosferle de bilinen grup, bu kez AKM sahnesini adeta başka bir dünyaya dönüştürecek. 3 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek konser, hem müzik hem de sahne şovu açısından oldukça iddialı görünüyor.
İşte konserin detayları...
AKM’de Kadebostany konseri için geri sayım başladı!
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Konser, 3 Mayıs 2025 Cuma akşamı gerçekleşecek.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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