Kaç Toksik İlişki Atlattığını Tahmin Ediyoruz!

İlişkiler hayatımızın en önemli parçalarından biri, ancak bazen yanlış insanlarla karşılaşabiliriz. Toksik ilişkiler, duygusal olarak bizi yıpratır ve sağlıklı bir ilişkinin ne olduğunu sorgulamamıza neden olur. Bu test, geçmişte yaşadığın ilişki deneyimlerini göz önünde bulundurarak kaç toksik ilişki atlattığını anlamana yardımcı olacak.
Hazır mısın? Başlıyoruz👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Yaşadığın ilişkilerde sürekli duygusal ya da fiziksel olarak manipüle edildin mi?
3. Yaşadığın ilişki, duygusal durumunu anlatan bir GIF olsaydı, aşağıdakilerden hangisi olurdu?
4. Partnerlerin senin sınırlarına nasıl yaklaşırdı?
5. Partnerin sana "Sen abartıyorsun" veya "Her şeyi yanlış anlıyorsun" gibi şeyler söyler miydi?
6. Peki, ilişki içindeyken kendine olan güvenin nasıldı? Puanlar mısın?
7. Geldik cevaplaması zor olan o soruya.. Hiç ihanete uğradın mı?
8. Son olarak, bir ilişki sona erdiğinde kendini nasıl hissederdin?
Hiç toksik ilişki yaşamamışsın!
Bir kere başından geçmiş...
İki kere olmuş...
Kendini hep toksik ilişkilerin içinde bulmuşsun...
