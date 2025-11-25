onedio
Kaç Toksik İlişki Atlattığını Tahmin Ediyoruz!

25.11.2025 - 23:01

İlişkiler hayatımızın en önemli parçalarından biri, ancak bazen yanlış insanlarla karşılaşabiliriz. Toksik ilişkiler, duygusal olarak bizi yıpratır ve sağlıklı bir ilişkinin ne olduğunu sorgulamamıza neden olur.  Bu test, geçmişte yaşadığın ilişki deneyimlerini göz önünde bulundurarak kaç toksik ilişki atlattığını anlamana yardımcı olacak.

Hazır mısın? Başlıyoruz👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Yaşadığın ilişkilerde sürekli duygusal ya da fiziksel olarak manipüle edildin mi?

3. Yaşadığın ilişki, duygusal durumunu anlatan bir GIF olsaydı, aşağıdakilerden hangisi olurdu?

4. Partnerlerin senin sınırlarına nasıl yaklaşırdı?

5. Partnerin sana "Sen abartıyorsun" veya "Her şeyi yanlış anlıyorsun" gibi şeyler söyler miydi?

6. Peki, ilişki içindeyken kendine olan güvenin nasıldı? Puanlar mısın?

7. Geldik cevaplaması zor olan o soruya.. Hiç ihanete uğradın mı?

8. Son olarak, bir ilişki sona erdiğinde kendini nasıl hissederdin?

Hiç toksik ilişki yaşamamışsın!

Tebrikler! Sağlıklı ve dengeli ilişkiler konusunda oldukça şanslısın. İki tarafın da açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurmaya özen gösterdiği ilişkiler yaşamışsın. Sağlıklı bağlar kurmak senin için doğal bir şey olmuş ve ilişkinin dinamikleri hep sağlıklı bir temele dayalı. İlerideki ilişkilerinde de bu tecrübeyi koruyarak, huzurlu ve mutlu bir ilişki sürdürebileceğine eminiz.

Bir kere başından geçmiş...

Bir kez toksik bir ilişki yaşamışsın ama bunu atlattıktan sonra artık neyin yanlış olduğunu çok iyi anlıyorsun. Bu deneyim sana değerli dersler vermiş. Şimdi sağlıklı bir ilişki kurma konusunda daha dikkatli ve farkındasın. Geçmişteki hatalardan ders alarak, bir ilişkiyi nasıl olması gerektiği konusunda net bir görüş geliştirmişsin.

İki kere olmuş...

Evet, iki kere toksik ilişki yaşamışsın ve artık bu konuda oldukça tecrübelisin. Ancak, lütfen artık kendine dikkat et ve neyi hak ettiğini bil. Geçmişte yaşadığın ilişki deneyimleri seni güçlendirmiş olsa da, sağlıklı bir ilişkiyi hak ediyorsun. Kendine değer ver ve gelecekte daha dikkatli seçimler yaparak, kendini daha fazla sev.

Kendini hep toksik ilişkilerin içinde bulmuşsun...

Üç veya daha fazla toksik ilişki yaşamışsın ve bu ilişkiler sana büyük duygusal yükler bırakmış olabilir. Ancak artık gerçeği fark etmelisin! Çünkü sen en güzelini hak ediyorsun. Geçmişindeki bu deneyimlerin seni güçlendirmiş olsa da, artık kendine değer vermenin tam zamanı. Sağlıklı bir ilişki kurmanın ne demek olduğunu bilmek sana yol gösterici olacak. Kendini sev, kendine değer ver ve en iyisini hak ettiğini unutma.

