JPMorgan'dan Merkez Bankası’na: Murat Taşçı TCMB'nin Başekonomisti Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda 2019 yılından bu yana boş olan “başekonomist” pozisyonu için Murat Taşçı atandı. ABD’li ünlü yatırım bankası JPMorgan'da yönetici olarak çalışan Murat Taşçı geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası’nın danışmanlarından biri olmuştu. 2019 yılında Hakan Kara’nın ayrılması sonrasında Merkez Bankası’ndaki “başekonomist” koltuğuna atama yapılmamıştı.
Kaynak: Bloomberg
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllar ABD’de önemli kurumlarda görev alan Murat Taşçı, TCMB'de kritik bir pozisyona getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Taşçı kimdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın