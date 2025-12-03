onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
JPMorgan'dan Merkez Bankası’na: Murat Taşçı TCMB'nin Başekonomisti Oldu

JPMorgan'dan Merkez Bankası’na: Murat Taşçı TCMB'nin Başekonomisti Oldu

Merkez Bankası
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.12.2025 - 08:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda 2019 yılından bu yana boş olan “başekonomist” pozisyonu için Murat Taşçı atandı. ABD’li ünlü yatırım bankası JPMorgan'da yönetici olarak çalışan Murat Taşçı geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası’nın danışmanlarından biri olmuştu. 2019 yılında Hakan Kara’nın ayrılması sonrasında Merkez Bankası’ndaki “başekonomist” koltuğuna atama yapılmamıştı.

Kaynak: Bloomberg

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun yıllar ABD’de önemli kurumlarda görev alan Murat Taşçı, TCMB'de kritik bir pozisyona getirildi.

Uzun yıllar ABD’de önemli kurumlarda görev alan Murat Taşçı, TCMB'de kritik bir pozisyona getirildi.

Bloomberg’in banka kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 2019’da başekonomist olarak görev yaptığı Merkez Bankası’ndan ayrılan Hakan Kara’nın ardından aynı pozisyonda atama yapılmamıştı. Geçtiğimiz günlerde TCMB'nin danışman olarak atanan Murat Taşçı, bankanın başekonomisti oldu.

Murat Taşçı kimdir?

Murat Taşçı kimdir?

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde alana Murat Taşçı, 17 yıl boyunca ABD’de Cleveland Fed'de çalıştı. Sonrasında ünlü yatırım bankalarından JPMorgan'da “Kıdemli Ekonomist” olarak görev alan Taşçı, geçtiğimiz günlerde TCMB'nin danışmanlarından biri olarak atanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın