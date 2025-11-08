Jennifer Lawrence'ın Sosyal Medya Hesabıyla İlgili İtirafı X'te Ünlü İsimlerin Foyasını Ortaya Çıkardı!
7 Kasım 2025’te vizyona giren Lynne Ramsay filmi Die My Love için bir araya gelen Robert Pattinson ve Jennifer Lawrence hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ariana Harwicz’in 2012 tarihli romanından uyarlama olan film Lawrence ve Robert Pattinson partnerliğini beyazperdeye taşırken tanıtım sırasında güzel oyuncudan gelen bir itiraf X'te gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2012’de başlayan Açlık Oyunları serisinde Katniss Everdeen rolüyle adını dünyaya duyuran Jennifer Lawrence oyunculuğuyla beğeni toplayan isimlerden biri olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin X kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın