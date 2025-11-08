onedio
Jennifer Lawrence'ın Sosyal Medya Hesabıyla İlgili İtirafı X'te Ünlü İsimlerin Foyasını Ortaya Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.11.2025 - 10:00

7 Kasım 2025’te vizyona giren Lynne Ramsay filmi Die My Love için bir araya gelen Robert Pattinson ve Jennifer Lawrence hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ariana Harwicz’in 2012 tarihli romanından uyarlama olan film Lawrence ve Robert Pattinson partnerliğini beyazperdeye taşırken tanıtım sırasında güzel oyuncudan gelen bir itiraf X'te gündem oldu.

2012’de başlayan Açlık Oyunları serisinde Katniss Everdeen rolüyle adını dünyaya duyuran Jennifer Lawrence oyunculuğuyla beğeni toplayan isimlerden biri olmuştu.

2012’de Silver Linings Playbook (Umut Işığım) ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını alan, yer aldığı yapımlarla oyunculuğunu her defasında kanıtlayan Jennifer Lawrence zaman zaman da özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Lawrence, Die My Love filminin tanıtımı sırasında Robert Pattinson’la beraber yaptıkları sohbette, TikTok’ta anonim bir hesabı olduğunu 'Gizli TikTok hesabım var, orada insanlarla kavga ediyorum” sözleriyle itiraf etti. İtirafıyla X'te gündem olan Jennifer Lawrence kullanıcıların iddialarını da beraberinde getirdi.

Gelin X kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
