Jasmine Dizisine İnceleme Başlatılmasının Ardından HBO Max'in Resmi Hesabından RTÜK'e Gönderme Yapıldı!

Jasmine Dizisine İnceleme Başlatılmasının Ardından HBO Max'in Resmi Hesabından RTÜK'e Gönderme Yapıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.12.2025 - 18:26

RTÜK, HBO Max'te yayınlanan ve müstehcen sahneleri sebebiyle sosyal medyanın gündemine oturan Jasmine dizisiyle ilgili inceleme başlattı. İnceleme nedeni olarak ise 'Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri' belirtildi. RTÜK'ün açıklamasının ardından HBO Max Türkiye'nin resmi Instagram hesabından Jasmine ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

Evrim Akın'la ilgili iddialarıyla son dönemde gündem olan Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleriyle gündem olan dizisi Jasmine hakkında RTÜK bugün inceleme başlattı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 

'Kamuoyunun Dikkatine!

Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. 

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerine yer verildi.

RTÜK incelemesinin ardından HBO Max Türkiye resmi Instagram hesabından Jasmine dizisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

Merve Ersoy - TV Editörü
