Jasmine Dizisine İnceleme Başlatılmasının Ardından HBO Max'in Resmi Hesabından RTÜK'e Gönderme Yapıldı!
RTÜK, HBO Max'te yayınlanan ve müstehcen sahneleri sebebiyle sosyal medyanın gündemine oturan Jasmine dizisiyle ilgili inceleme başlattı. İnceleme nedeni olarak ise 'Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri' belirtildi. RTÜK'ün açıklamasının ardından HBO Max Türkiye'nin resmi Instagram hesabından Jasmine ile ilgili bir paylaşım yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evrim Akın'la ilgili iddialarıyla son dönemde gündem olan Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleriyle gündem olan dizisi Jasmine hakkında RTÜK bugün inceleme başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK incelemesinin ardından HBO Max Türkiye resmi Instagram hesabından Jasmine dizisiyle ilgili paylaşım yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın