Japonya’da 100 Yaş Üstü 99 Bin Kişiden Yüzde Kaçı Erkek?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı demografik verilere dayalı dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Eylül 2025 itibarıyla Japonya’da yaşayan 100 yaş üstü 99 bin 763 kişinin yaklaşık yüzde kaçı erkektir?” sorusu yöneltildi. Uzun ömür istatistikleriyle tanınan Japonya hakkında gelen bu soru, izleyicilerin ilgisini çekti.
Eylül 2025 itibarıyla, Japonya'da yaşayan 100 yaş üstü 99 bin 763 kişinin yaklaşık yüzde kaçı erkektir?
