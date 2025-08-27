Japon Wabi-Sabi Felsefesini Evde Nasıl Uygulayabilirsin?
Modern dünyanın bitmek bilmeyen daha fazla, daha yeni, daha kusursuz çılgınlığına karşı bir Japon felsefesiyle karşınızdayız: Wabi-Sabi! Peki nedir bu Wabi-Sabi? Kısaca söylemek gerekirse, mükemmel olmayanı kabullenmek, sadeliğin güzelliğini görmek ve doğallıktan yana olmaktır. Yani çatlamış bir seramiği atmak yerine onu altınla tamir etmeyi tercih eden bir yaşam tarzı bu! Haydi birlikte Wabi-Sabi’yi adım adım evine taşıyalım. 👇
Her şey kusursuz olmak zorunda değil, kusurları da kabul etmek gerekir!
Doğal malzemeleri yaşamına dahil et!
Minimalist ama sıcak bir eviniz olsun!
El yapımı ve farklı olanı tercih et!
Renkleri, doğadan ilham alarak seç!
Doğal ışığın evine girmesine izin ver!
Sessizlik ve huzura kavuşmanın yolu...
Son olarak, zamanla güzelleşen eşyalara değer verin!
