Japon Wabi-Sabi Felsefesini Evde Nasıl Uygulayabilirsin?

Wabi-Sabi’nin kalbinde mükemmel olmama fikri yatar. Evinde bir vazo kırıldı veya çatladı mı? Belki de onu atmak yerine dekoratif bir şekilde yeniden kullanabilirsin. Ahşap masanın çizikleri mi var? Üzülme, onlar o masanın yaşanmışlık hikayeleri demek oluyor... Bu felsefede, bir şeyin kusurlu olması onun değersiz olduğu anlamına gelmez; tam tersi, onu daha özel kılar. Yani kataloglardaki gibi mükemmel bir düzende yaşamak zorunda değilsin. Eğer kırık bir seramiğin varsa, Japonların “kintsugi” dediği teknikle, onu altın ya da renkli bir yapıştırıcıyla onar veya aşınmış ahşap eşyalarını boyamak yerine, yüzeyini zımparalayıp doğal haliyle bırak. Gerçeklik, düzensizlikte gizli olabilir. O yüzden kusurları kabul edip onlarla yaşamayı öğren.