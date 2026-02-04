onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Japon Voleybolcu Yuji Nishida'nin Saha Görevlisinden Dilediği Özür Şaşırttı

Japon Voleybolcu Yuji Nishida'nin Saha Görevlisinden Dilediği Özür Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.02.2026 - 20:21

İçerik Devam Ediyor

Yuji Nishida, gönderdiği topun saha görevlisine isabet etmesinin ardından parkede yüzüstü kayarak Japonya’da geleneksel bir özür biçimi olan “dogeza” hareketini yaptı. Japon kültüründe güçlü bir anlamı olan bu abartılı özür anı, sosyal medyada kısa sürede yayılarak voleybol tutkunlarının dikkatini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dogeza nedir?

Dogeza nedir?

Dogeza, Japon kültüründe kişinin diz çökerek öne doğru tamamen eğilmesiyle yapılan, en üst düzey özür ve saygı gösterme biçimi olarak biliniyor. Kamuoyunda büyük bir hata, utanç ya da pişmanlık ifadesi olarak kullanılan bu geleneksel davranış, samimiyet ve sorumluluk alma anlamı taşıyor ve Japon toplumunda sembolik değeri yüksek bir özür yöntemi olarak kabul ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın