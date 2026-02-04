Japon Voleybolcu Yuji Nishida'nin Saha Görevlisinden Dilediği Özür Şaşırttı

Dogeza, Japon kültüründe kişinin diz çökerek öne doğru tamamen eğilmesiyle yapılan, en üst düzey özür ve saygı gösterme biçimi olarak biliniyor. Kamuoyunda büyük bir hata, utanç ya da pişmanlık ifadesi olarak kullanılan bu geleneksel davranış, samimiyet ve sorumluluk alma anlamı taşıyor ve Japon toplumunda sembolik değeri yüksek bir özür yöntemi olarak kabul ediliyor.