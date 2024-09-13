Teknolojisiyle Öne Çıkan Japonya Neden Baş Ağrıtacak Seviyede Karmaşık Sitelere Sahip?
Teknolojisiyle Öne Çıkan Japonya Neden Baş Ağrıtacak Seviyede Karmaşık Sitelere Sahip?
Japonya’nın internet siteleri, bizler için sıkça kafa karıştırıcı olabilir. Parlak renkler, karmaşık düzenler ve sayısız farklı fontların kullanımı gözleri yoruyor.
Ancak bu tasarım tercihleri bir rastlantı değil!
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Japonya'da yeni bir font oluşturmak, Latin alfabesi tabanlı dillerdeki kadar basit değil. İngilizce gibi dillerde, yaklaşık 230 harf ve işaret yeterliyken Japonca’da üç farklı yazı sistemi ve binlerce Kanji karakteri bulunduğundan, bir font oluşturmak için 7.000’den fazla glifi tasarlamak gerekebiliyor.
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Japonca web siteleri daha az sayıda font seçeneğine sahip ve bu da tasarımda görsel hiyerarşi oluşturmak için farklı yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılıyor. Aynı zamanda Japonca fontlar, daha büyük kütüphanelere başvurmak zorunda olduğu için sitelerin yüklenme süreleri de daha uzun olabiliyor.
Japonya’nın ileri teknolojik başarılarına rağmen dijital okuryazarlık açısından bazı ilginç çelişkiler yaşanıyor. Bir yandan robotik alanında dünya lideri olan Japonya, diğer yandan hala faks makinelerine bağlı kalmış durumda.
Bu teknolojik gerilemenin web tasarımı üzerindeki etkileri de kaçınılmaz. Japonya’da dijital okuryazarlığın düşük olması, internet sitelerinin tasarımında geri kalmışlık hissi yaratıyor.
Batı dünyasındaki minimalist ve kullanıcı dostu sitelerle karşılaştırıldığında, Japon siteleri karmaşık ve yoğun görünebilir. Fakat bu durum sadece web tasarımıyla sınırlı değil.
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Japonya’da poster ve grafik tasarımında oldukça modern örnekler bulmak mümkün.
Japon kültüründe bilgiye olan yaklaşım, batılı ülkelerden farklı olabilir. Japonya’da karar verme süreçlerinde daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyuluyor ve riskten kaçınma eğilimi daha baskın.
Bu nedenle bir ürün satın almadan önce ya da bir işlem yapmadan önce tüm detayların gözden geçirilmesi önemli hale geliyor. Web siteleri de bu kültürel yaklaşımdan etkileniyor.
Batılı kullanıcılar için kafa karıştırıcı gelen bu yoğun bilgi akışı, Japonlar için daha ayrıntılı ve güvenilir kararlar vermelerine yardımcı oluyor.
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