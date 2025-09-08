onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
James Bond Filmlerinden 11 İkonik Tema Müziği

etiket James Bond Filmlerinden 11 İkonik Tema Müziği

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
08.09.2025 - 18:02

James Bond filmleri sadece casusluk, aksiyon ve karizmatik ajanıyla değil aynı zamanda sinema tarihine kazınmış unutulmaz şarkılarıyla da kültleşmiş durumda. Bu filmlerin her biri için hazırlanan tema müzikleri, dönemin en güçlü sanatçıları tarafından seslendirildi ve birçoğu hala kulaklarımızda çınlıyor.  Haydi bu müziklere birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Goldfinger - Shirley Bassey (1964)

2. Live and Let Die - Paul McCartney&Wings (1973)

3. Nobody Does It Better - Carly Simon (1977)

4. For Your Eyes Only - Sheena Easton (1981)

5. A View to a Kill - Duran Duran (1985)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Licence to Kill - Gladys Knight (1989)

7. GoldenEye - Tina Turner (1995)

8. Tomorrow Never Dies - Sheryl Crow (1997)

9. Die Another Day - Madonna (2002)

10. Skyfall - Adele (2012)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. No Time to Die - Billie Eilish (2020)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın