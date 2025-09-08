James Bond Filmlerinden 11 İkonik Tema Müziği
James Bond filmleri sadece casusluk, aksiyon ve karizmatik ajanıyla değil aynı zamanda sinema tarihine kazınmış unutulmaz şarkılarıyla da kültleşmiş durumda. Bu filmlerin her biri için hazırlanan tema müzikleri, dönemin en güçlü sanatçıları tarafından seslendirildi ve birçoğu hala kulaklarımızda çınlıyor. Haydi bu müziklere birlikte bakalım!
1. Goldfinger - Shirley Bassey (1964)
2. Live and Let Die - Paul McCartney&Wings (1973)
3. Nobody Does It Better - Carly Simon (1977)
4. For Your Eyes Only - Sheena Easton (1981)
5. A View to a Kill - Duran Duran (1985)
6. Licence to Kill - Gladys Knight (1989)
7. GoldenEye - Tina Turner (1995)
8. Tomorrow Never Dies - Sheryl Crow (1997)
9. Die Another Day - Madonna (2002)
10. Skyfall - Adele (2012)
11. No Time to Die - Billie Eilish (2020)
