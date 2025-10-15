onedio
İsveç, Doktorlar Tarafından Reçete Edilen İlk Ülke Oldu! Artık Tedavinin Bir Parçası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 09:46

İsveç, tıp dünyasına hiç beklenmedik bir yenilik getirdi. Ülke artık doktorlar tarafından reçete edilen bir destinasyon haline geldi. Visit Sweden’in başlattığı 'The Swedish Prescription' kampanyası, doğayla iç içe olmanın ve kültürel deneyimlerin sağlık üzerindeki bilimsel faydalarına dayanıyor.

İsveç artık resmen reçeteyle yazılan bir ülke!

Visit Sweden ve Prime Weber Shandwick ajansı tarafından başlatılan proje, sağlığı seyahatle buluşturan yaratıcı bir fikir olarak öne çıktı. Kampanyanın merkezinde, mizahi tonda çekilen tanıtım videosu yer alıyor. 

Videoda, doktor rolündeki karakter, İsveç’in dondurucu göllerinde yarıya kadar suya batmış halde ya da 24 saatlik güneş ışığında dinlenirken 'parasempatik rahatlamadan' bahsediyor.

Her ne kadar mizahi dille sunulsa da kampanya tamamen bilimsel verilere dayanıyor.

İsveç’in bu fikri, dört farklı ülkeden doktorlar ve Karolinska Enstitüsü’nden kıdemli bir profesör tarafından da desteklendi. Araştırmalar, doğayla temasın, orman banyosu yapmanın, soğuk suda yüzmenin ve gökyüzünü izlemenin insan sağlığı üzerinde ölçülebilir etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

Visit Sweden, kampanyayı destekleyen bir PDF reçete de hazırladı. Lansmandan yalnızca birkaç gün sonra kampanya, 30 ülkede 1.200’den fazla haberin konusu oldu. BBC ve CBS Mornings gibi büyük medya kuruluşlarında da yer alarak dünya çapında ilgi gördü.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
