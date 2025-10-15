İsveç, Doktorlar Tarafından Reçete Edilen İlk Ülke Oldu! Artık Tedavinin Bir Parçası

İsveç’in bu fikri, dört farklı ülkeden doktorlar ve Karolinska Enstitüsü’nden kıdemli bir profesör tarafından da desteklendi. Araştırmalar, doğayla temasın, orman banyosu yapmanın, soğuk suda yüzmenin ve gökyüzünü izlemenin insan sağlığı üzerinde ölçülebilir etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

Visit Sweden, kampanyayı destekleyen bir PDF reçete de hazırladı. Lansmandan yalnızca birkaç gün sonra kampanya, 30 ülkede 1.200’den fazla haberin konusu oldu. BBC ve CBS Mornings gibi büyük medya kuruluşlarında da yer alarak dünya çapında ilgi gördü.