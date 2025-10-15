onedio
Bilim İnsanları Çelikten 10 Kat Daha Güçlü "Süper Ahşap" Geliştirdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 08:38

Ahşap, insanoğlunun binlerce yıldır kullandığı en eski yapı malzemelerinden biri. Ancak bilim dünyası şimdi onu tamamen yeniden tanımlıyor. Amerika’da geliştirilen 'Süper Ahşap', çelikten 10 kat daha güçlü ve 6 kat daha hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Geliştirme süreci 10 yılı aşan bir araştırmanın ürünü.

Peki bu malzeme nasıl üretildi?

Projenin başında, malzeme bilimcisi Liangbing Hu bulunuyor.

Hu, ahşabı moleküler düzeyde dönüştürmeyi amaçlayarak yıllar süren bir araştırmaya imza attı. Odunun ana bileşeni olan selülozu güçlendirmek için lignin adı verilen maddeyi kısmen çıkardı, ardından yüksek ısıyla ve kimyasal işlemlerle hücre yapısını sıkıştırdı.

Bu işlemle ahşabın gözenekli yapısı ortadan kalktı, yoğunluğu arttı ve çelikten daha yüksek bir dayanıklılık seviyesine ulaşıldı. Ortaya çıkan malzeme, ağırlık-güç oranında birçok metalden üstün bir performans sergiledi. Liangbing Hu’nun bu çalışması, ilk kez 2017’de bilim dünyasında duyuruldu ve şimdi ticari ürüne dönüştü.

Test sonuçlarına göre Süper Ahşap, normal ahşaptan 20 kat daha sağlam ve 10 kat daha darbe dayanımlı.

Üstelik yangına karşı yapılan testlerde de en yüksek direnç puanını aldı. Bu yeni malzeme şu anda geleneksel ahşaptan daha pahalı olsa da üretim süreci yaygınlaştığında maliyetin düşeceği belirtiliyor. En önemlisi ise çelik üretimine kıyasla karbon salımını yüzde 90 oranında azaltması.

Malzemenin en dikkat çekici yönlerinden biri, yapıları dört kat daha hafif hale getirmesi. Böylece depreme karşı daha dayanıklı, temeli daha az yoran yapılar inşa edilebiliyor. Ayrıca 19 farklı ağaç türü ve bambu üzerinde yapılan testlerde aynı verim alındı.

Süper Ahşap henüz yolun başında olsa da mühendisler, mimaride yepyeni bir çağ açabileceğini düşünüyor.

