Bilim İnsanları Çelikten 10 Kat Daha Güçlü "Süper Ahşap" Geliştirdi

Üstelik yangına karşı yapılan testlerde de en yüksek direnç puanını aldı. Bu yeni malzeme şu anda geleneksel ahşaptan daha pahalı olsa da üretim süreci yaygınlaştığında maliyetin düşeceği belirtiliyor. En önemlisi ise çelik üretimine kıyasla karbon salımını yüzde 90 oranında azaltması.

Malzemenin en dikkat çekici yönlerinden biri, yapıları dört kat daha hafif hale getirmesi. Böylece depreme karşı daha dayanıklı, temeli daha az yoran yapılar inşa edilebiliyor. Ayrıca 19 farklı ağaç türü ve bambu üzerinde yapılan testlerde aynı verim alındı.

Süper Ahşap henüz yolun başında olsa da mühendisler, mimaride yepyeni bir çağ açabileceğini düşünüyor.