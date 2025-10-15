Bilim İnsanları Çelikten 10 Kat Daha Güçlü "Süper Ahşap" Geliştirdi
Ahşap, insanoğlunun binlerce yıldır kullandığı en eski yapı malzemelerinden biri. Ancak bilim dünyası şimdi onu tamamen yeniden tanımlıyor. Amerika’da geliştirilen 'Süper Ahşap', çelikten 10 kat daha güçlü ve 6 kat daha hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Geliştirme süreci 10 yılı aşan bir araştırmanın ürünü.
Peki bu malzeme nasıl üretildi?
Projenin başında, malzeme bilimcisi Liangbing Hu bulunuyor.
Test sonuçlarına göre Süper Ahşap, normal ahşaptan 20 kat daha sağlam ve 10 kat daha darbe dayanımlı.
