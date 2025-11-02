İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde Yeni Dron Filosu: Gece Görüşü, Termal Kamerası ve Nesne Takip Özelliği Var!
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün gece görüşlü, termal kameralı ve nesne takip özellikleri olan dron filosu İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katılımıyla tanıtıldı. Suçla mücadelede İstanbul'u dört bir yandan izlediklerini belirten Yıldız, 'İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla dört bir yandan izliyoruz. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz' dedi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede teknolojiyi etkin şekilde kullanmak için yeni bir adım attı.
“Kamu düzenine önemli bir katkı sağlıyoruz”
“İstanbul’u dört bir yandan izliyoruz”
