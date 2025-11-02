İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde Yeni Dron Filosu: Gece Görüşü, Termal Kamerası ve Nesne Takip Özelliği Var!

Yıldız, 'Polisin olduğu her alanda İHA teknolojisinden faydalanıyoruz. Örnek verecek olursak, suça karışan motosiklet takibinde, toplumsal olaylarda veya trafik ihlallerinde, turizm açısından malumunuz hanutçulukla mücadelede, Beyoğlu'nda, Taksim'de, Galata'da, Sultanahmet'te İHA’larımızı kullanıyoruz' dedi.

Yıldız, 'Şairin dediği gibi, İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz' dedi.

'İstanbul'u çok sevdiğinizi biliyoruz. İstanbul ile ilgili ne söylemek istersiniz’ sorusu üzerine Yıldız, 'İstanbul'u şöyle ifade edeyim üstadın tabiriyle, ‘İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul.’ İstanbul'a hizmet etmek hakikaten büyük şeref ve onur' dedi.