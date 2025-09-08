İstanbul'da Trafik: 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı?

Okullar bugün (8 Eylül 2025) açıldı. Okulların açılmasıyla en merak edilen konulardan biri de İstanbul trafiğinin ne olacağı... İstanbul'da bugün okullarda ders zili saat 10.00'da başlayacak. Saat 15.00'te ise okullar paydos edecek. Okulların 1 günlüğüne saat 10.00-15.00 arası faaliyet göstermesi İstanbul'da oluşacak trafik yoğunluğuna karşı alınan bir karar oldu.

Ancak günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı. Saat 08.35 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.