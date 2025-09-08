onedio
Haberler
Gündem
İstanbul'da Trafik: 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.09.2025 - 08:40

Bugün okullar açıldı. 8 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla İstanbul'da trafiğin son durumu merak ediliyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren trafiğin başladığı megakentte bazı yollar ise trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar İstanbul'da kapalı yolları ve alternatif yolları arıyor. İşte 8 Eylül Pazartesi İstanbul kapalı yollar.

İstanbul Trafiğinde Son Durum

Okullar bugün (8 Eylül 2025) açıldı. Okulların açılmasıyla en merak edilen konulardan biri de İstanbul trafiğinin ne olacağı... İstanbul'da bugün okullarda ders zili saat 10.00'da başlayacak. Saat 15.00'te ise okullar paydos edecek. Okulların 1 günlüğüne saat 10.00-15.00 arası faaliyet göstermesi İstanbul'da oluşacak trafik yoğunluğuna karşı alınan bir karar oldu.

Ancak günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı. Saat 08.35 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

8 Eylül Pazartesi İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bugün kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in gelmesi bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vatandaşlara CHP İl Binası'na gelmesi için çağrı yapmasının ardından İstanbul Valiliği, 6 ilçeye eylem yasağı getirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giden yollar ise kapatıldı. 

İstanbul Kapalı Yollar

  • TEM Seyrantepe yan yoldan Metin Oktay Caddesi'ne gidiş

  • Büyükdere Caddesi'nden TEM Edirne yönüne çıkış

  • Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi'nden sonra Maslak 3. Kolordu öncesi TEM Edirne yönüne çıkış

  • TEM Maslak - Levent yol ayrımı hizasından Edirne yönüne dönüş

Öte yandan Huzur Mahallesi Sarıyer'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giden Büyükdere Caddesi, Harp Akademisi Kavşağı, Maslak Ayazağa Caddesi trafiğe kapalı.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
