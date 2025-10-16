İstanbul Avcılar'daki Kazılarda Bulunan Keşifler Heyecan Yarattı
Avcılar’daki Küçükçekmece Gölü kıyılarında yürütülen Bathonea Antik Liman Kenti kazılarında önemli buluntular gün yüzüne çıkıyor. Kazıda, antik döneme ait zeytinyağı ve şarap üretim atölyesi keşfedildi. Kazı başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, iki yıldır birçok ilginç buluntuyla karşılaştıklarını belirtti. Arkeolojik çalışmalar, bölgenin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeytinyağı ve şarap üretimi için atölyeler bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadeh ve hayvan kemiklerine dair izler de çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın