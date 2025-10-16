onedio
İstanbul Avcılar'daki Kazılarda Bulunan Keşifler Heyecan Yarattı

İstanbul Avcılar'daki Kazılarda Bulunan Keşifler Heyecan Yarattı

17.10.2025 - 00:20

Avcılar’daki Küçükçekmece Gölü kıyılarında yürütülen Bathonea Antik Liman Kenti kazılarında önemli buluntular gün yüzüne çıkıyor. Kazıda, antik döneme ait zeytinyağı ve şarap üretim atölyesi keşfedildi. Kazı başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, iki yıldır birçok ilginç buluntuyla karşılaştıklarını belirtti. Arkeolojik çalışmalar, bölgenin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

Zeytinyağı ve şarap üretimi için atölyeler bulundu.

Zeytinyağı ve şarap üretimi için atölyeler bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü kıyılarında 2009 yılında başlayan Bathonea Antik Liman Kenti kazıları sürüyor. Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi’ne giren çalışmaların bu yılki etaplarında, Genç Antik Çağ’a ait zeytinyağı ve şarap üretiminde kullanılan fermantasyon havuzuna yönlendiren, aslan başı motifli taş dikkat çekti.

Kadeh ve hayvan kemiklerine dair izler de çıktı.

Kadeh ve hayvan kemiklerine dair izler de çıktı.

Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, şarabın 8 bin yıl önce üretildiğini ve Anadolu ile Mezopotamya üzerinden Akdeniz’e yayıldığını belirtti. Aydıngün, şarabın tanrılar, krallar ve elitler için önemli bir içecek olduğunu, zamanla halka da yayıldığını vurguladı. Küçükçekmece Gölü kıyısındaki kazılarda iki yıldır ilginç buluntularla karşılaştıklarını aktaran Aydıngün, büyük bir zeytinyağı ve şarap işliği kompleksi keşfettiklerini söyledi. Alanın üretim atölyesi olarak nitelendirilebilmesi için presleme platformları, havuzlar ve depolama birimleri gibi kriterlerin bulunduğunu ifade etti. Amphoraların üzerinde üretim yerleri ve yılların yazılı olduğunu belirten Aydıngün, bazı amphoralarda cam kadeh izleri ve havuz içinde hayvan kemikleri de bulunduğunu ekledi.

