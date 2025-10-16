İstanbul Avcılar'daki Kazılarda Bulunan Keşifler Heyecan Yarattı

Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, şarabın 8 bin yıl önce üretildiğini ve Anadolu ile Mezopotamya üzerinden Akdeniz’e yayıldığını belirtti. Aydıngün, şarabın tanrılar, krallar ve elitler için önemli bir içecek olduğunu, zamanla halka da yayıldığını vurguladı. Küçükçekmece Gölü kıyısındaki kazılarda iki yıldır ilginç buluntularla karşılaştıklarını aktaran Aydıngün, büyük bir zeytinyağı ve şarap işliği kompleksi keşfettiklerini söyledi. Alanın üretim atölyesi olarak nitelendirilebilmesi için presleme platformları, havuzlar ve depolama birimleri gibi kriterlerin bulunduğunu ifade etti. Amphoraların üzerinde üretim yerleri ve yılların yazılı olduğunu belirten Aydıngün, bazı amphoralarda cam kadeh izleri ve havuz içinde hayvan kemikleri de bulunduğunu ekledi.