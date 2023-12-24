İstanbul Anadolu Yakasında Gönül Rahatlığı İle Gidebileceğiniz Hayvan Dostu Mekanlar
İstanbul Anadolu Yakasında Gönül Rahatlığı İle Gidebileceğiniz Hayvan Dostu Mekanlar
Kaynak: https://blog.obilet.com/istanbulun-ha...
Birçok yer hayvanları kabul etmiyor ve bu durum hayvan sahibi olmayanlar için normal karşılansa bile aslında büyük bir sorun. Bu yazımızda hayvan dostlarımızla beraber rahatlıkla İstanbul Anadolu Yakasında gidebileceğiniz yerleri yazdım sevgili okur. Gelin birlikte sevgili dostlarımızla vakit geçirebileceğiniz yerleri birlikte inceleyelim. 🐶
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1. Boter
2. Cotto Gastro
3. Sushico Zen
4. The Hunger Bulvar 216
5. The Irıs Pub CMK
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6. Grön Coffee
7. Jack’s Dog Coffee
8. Vitelli Coffee Shop
9. Klar Fenerbahçe
10. Mahatma Cafe & Restoran
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