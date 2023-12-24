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İstanbul Anadolu Yakasında Gönül Rahatlığı İle Gidebileceğiniz Hayvan Dostu Mekanlar

İstanbul Anadolu Yakasında Gönül Rahatlığı İle Gidebileceğiniz Hayvan Dostu Mekanlar

Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 08:31

Birçok yer hayvanları kabul etmiyor ve bu durum hayvan sahibi olmayanlar için normal karşılansa bile aslında büyük bir sorun. Bu yazımızda hayvan dostlarımızla beraber rahatlıkla İstanbul Anadolu Yakasında gidebileceğiniz yerleri yazdım sevgili okur. Gelin birlikte sevgili dostlarımızla vakit geçirebileceğiniz yerleri birlikte inceleyelim. 🐶

Kaynak: https://blog.obilet.com/istanbulun-ha...
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1. Boter

1. Boter

Tatlılarıyla oldukça beğenilen Boter hayvan dostu bir mekan olmasıyla da beğeniliyor. Kahvaltıları da oldukça iyi ve uygun fiyatlı.

Adres: Zühtüpaşa, Rüştiye Sk. No:30A, 34724 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @boter.kalamis

Ziyaretçi Yorumu: “Hayvan dostu, atmosfer iyi, tatlılar harika. Take away şansı da var. Al ineceğini otur kaldırımda, seyret Kadıköy’ü.”

2. Cotto Gastro

2. Cotto Gastro

Pizzalarıyla beğenilen Cotto Gastro İtalyan yemeklerinin lezzetininin yanında hayan dostu olmasıyla da ünlü. Rezervasyon yaptırarak gitmenizde fayda var. 

Adres: Suadiye, Kazım Özalp Sk., 34740 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @cottogastro

Ziyaretçi Yorumu: “Yemekler lezzetli ve doyurucu. Çalışanlar çok ilgili. Hayvan dostu güzel mekan. Belki müzik biraz daha kısık olabilir.”

3. Sushico Zen

3. Sushico Zen

Yemekleriyle Ataşehir’de oldukça popüler olan Susciho Zen listede yer alan diğer yerler gibi hayvan dostu bir mekan. Sushiyi patili dostunuzla yemek farklı bir date önerisi olabilir.

Adres: Atatürk mahallesi, Atapark Cd No:4, 34758 Ataşehir/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @sushicotr

Ziyaretçi Yorumu: “Güzel mekan evcil hayvan kabulü artısı.”

4. The Hunger Bulvar 216

4. The Hunger Bulvar 216

Tam bir fiyat performans mekanı olan The Hunger 216 ilgili personeli ve leziz yemeklerinin yanı sıra hayvan dostu olmasıyla da tam puan alıyor. 

Adres: Barbaros, Ataşehir Bulv. No:216, 34746 Ataşehir/İstanbul

Konum için tıklayın

Instagram: @thehunger

Ziyaretçi Yorumu: “Bulvar 216'daki en nezih ve evcil hayvan dostu mekan.. Servis tarafında oldukça başarılı ve ilgili, 12 yaşındaki boxer köpeğimizle 3 senedir geliyoruz, geldiğimizde hemen köpeğimizin suyu yanına geliyor. İşletmeye çok teşekkürler.”

5. The Irıs Pub CMK

5. The Irıs Pub CMK

Kapıdan karşılamadan uğurlamaya kadar The Irıs Pub CMK’da bulunduğunuz her an ilgili personeli ve hayvan dostu olmalarıyla Caddebostan’da bu mekan çok seviliyor.

Adres: Caddebostan, Bağdat Cad, Haldun Taner Sk. No:11, 34728 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @theirishpub_caddebostan

Ziyaretçi Yorumu: “Ckm’nin içerisinde yer alıyor. Fiyatlar makul. Hamburgeri lezzetliydi. Kokteyllerin alkol oranı biraz düşüktü. Garsonlar kibardı. Hayvan dostu bir yer. Memnun kaldık.”

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6. Grön Coffee

6. Grön Coffee

İster yemek yemek için ister kahve içmek için gidin Grön Coffee sizinle birlikte patili dostlarımızı da ağırlamaktan mutluluk duyuyor. 

Adres: Caddebostan, Şerafettin Sk. No:2/A, 34728 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın.

Instagram: @gröncoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Ortam çok güzel, müzikler başarılı kahveler 5 yıldız... Evcil hayvan dostu bu mekanı çok beğendik. Çalışanlar çok güler yüzlü. Herkese teşekkürler.”

7. Jack’s Dog Coffee

7. Jack’s Dog Coffee

Bu kafe insanlar için değil patili dostlarımız için desem? Evet evet konsept insanlar için değil tamamen evcil hayvanlar için. 

Adres: Suadiye, uğur apartmanı, Kitapçı Sk. no:3/B, 34730 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @cafejacksdog

Ziyaretçi Yorumu: “Bir patili annesi olarak tüm içtenlikle söyleyebilirim ki kesinlikle müthiş bir cafe. Çocuğumun sosyal aktivitesi için uzun zamandır düzenli olarak gittiğim bir işletme. İşletme sahipleri çok samimi, yardım sever ve son derece içtenler. Ayrıca patili dostlarımızında birbirlerine alışma ve arkadaş olmaları için gayet uyumlu bir mekan. Çocuğunuz oynarken rahatça kahvenizi ve tatlınızı alıp oturabiliyorsunuz. Çok kaliteli, gittiğim en iyi bu alanda cafe diyebilirim. Tüm ekibe bize bu konforu ve güzellikleri sağladıkları için teşekkürler 🤎🌼🌼.”

8. Vitelli Coffee Shop

8. Vitelli Coffee Shop

Kahveleriyle müşterilerinin gönlünde taht kuran Vitelli Coffee mekanın her yerine su ve mama koymasıyla da sevgili dostlarımızın gönlünde de taht kuruyor.

Adres: Suadiye, Hamiyet Yüceses Sk. No:21/A, 34740 Kadıköy/İstanbul

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Instagram: @vitellicoffee

Ziyaretçi Yorumu: “Dışarı oturma alanları çok güzel. Hava güzelse hem kahvenizi içip hem etrafı izleyebiliyorsunuz. Lokasyon olarak eski boynerin hemen aşağısı. Kahveler de güzeldi. Hayvan sever bir mekan her köşesinde içi dolu mama kabı ve su kabı var. Sadece bu sebepten bile tercihim olur.. bol kazanın ve bol mama verin hayvanlara :).”

9. Klar Fenerbahçe

9. Klar Fenerbahçe

Kalamış’ta kahvenizi içerken bir yandan patili dostunuzla vakit geçirebileceğiniz Klar Fenerbahçe yemekleriyle de beğeniliyor.

Adres: Fenerbahçe, Fener Kalamış Cd. No:92-94/7, 34726 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @klarfenerbahce

Ziyaretçi Yorumu: “Özge hanım ın işletmiş olduğu mekan 8 senedir burada. Lokasyon olarak çok iyi bir noktada. Hayvan dostu mekanın pastaları ve içecekleri çok leziz ve kaliteli. Caddebostan ve Kızıltoprak da birer tane daha şubeleri mevcut. Ama burası dinlenmek için buluşma noktası olarak da tercih sebebimiz. Özellikle tatlı bölümü harika. Şiddetle tavsiye ediyorum. Güler yüzlü ekip arkadaşları ile tam bir aile mekanı. Ben beğendimm..”

10. Mahatma Cafe & Restoran

10. Mahatma Cafe & Restoran

Doyurucu menüsü, uygun fiyatı ve hayvan dostu olmasıyla Mahatma Cafe yerli ve yabancı ziyaretçilerinin gözdesi…

Adres: Prof.Dr, Rasimpaşa Mah, Macit Erbudak Sk. No:50/A, 34716 Kadıköy/İstanbul

Konum için tıklayın. 

Instagram: @mahatmaacafe

Ziyaretçi Yorumu: “Komşumuz olur kendileri; komşuluk çok kıymetli. Sadece komşu olarak değil kıymeti; hem vegan lezzetleri hem 'gerçekten' hayvan dostu olmaları bu işletmenin kıymetini daha da arttırıyor. Rengarenk tasarımı sizi renklere, her yerde asılı bitkileri sizi yeşile doyurur. Karanfilli çayı benim vazgeçilmezim. Pek çok kediye açık büfe hizmeti de mevcut :) Fakat Mathilda Kedisi mekanın sanki sahibi. İyi ki varlar…'

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