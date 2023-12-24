İstanbul Anadolu Yakasında Gönül Rahatlığı İle Gidebileceğiniz Hayvan Dostu Mekanlar

Bu kafe insanlar için değil patili dostlarımız için desem? Evet evet konsept insanlar için değil tamamen evcil hayvanlar için.

Adres: Suadiye, uğur apartmanı, Kitapçı Sk. no:3/B, 34730 Kadıköy/İstanbul

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Instagram: @cafejacksdog

Ziyaretçi Yorumu: “Bir patili annesi olarak tüm içtenlikle söyleyebilirim ki kesinlikle müthiş bir cafe. Çocuğumun sosyal aktivitesi için uzun zamandır düzenli olarak gittiğim bir işletme. İşletme sahipleri çok samimi, yardım sever ve son derece içtenler. Ayrıca patili dostlarımızında birbirlerine alışma ve arkadaş olmaları için gayet uyumlu bir mekan. Çocuğunuz oynarken rahatça kahvenizi ve tatlınızı alıp oturabiliyorsunuz. Çok kaliteli, gittiğim en iyi bu alanda cafe diyebilirim. Tüm ekibe bize bu konforu ve güzellikleri sağladıkları için teşekkürler 🤎🌼🌼.”