İşitmek, Duymak, Anlamak ve İdrak: Farkındalık Yolculuğu
Dışarıda birçok sesi işitiriz, fakat pek azını gerçekten duyarız. Bu seslerin arasındaki farkları nereden, kimden geldiğini, ne anlattığını ve o anda neden kulağımıza duyurulduğunu bazen fark edemeyebiliriz. Bazen duyarız fakat duyduğumuzu anlayamayabiliriz. Bazen de bir şeyi anlıyor gibi oluruz, fakat bu anladığımızı uygulayabilecek, hayatımız içinde kullanabilecek bir farkındalığa ve idrake gelmemiz zaman alabilir.
İşte burada, nasıl bir sistem var ki, bazı seslere kulaklarımız kapalı, bazılarına açıktır? Bazılarını anlayabiliyoruz, bazılarını anlayamıyoruz. Bazen de bir şeyi anladığımızı zannettiğimiz halde bile, onu uygulayamayıp, hayatımızda hiç duymamış gibi davranabiliyoruz. 'İnsan' kelimesi aslında 'unutan' demektir. Yani biz, bazen öğrendiklerimizi ve bildiklerimizi tamamen, sanki hiç duymamış gibi davranabiliriz.
İşte burada, nasıl bir sistem var ki, bazı seslere kulaklarımız kapalı, bazılarına açıktır?
Eğer anlayış yavaş yavaş gelişiyor ve olgunlaşıyorsa, bu anlayışla birlikte fark edişler başlar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!