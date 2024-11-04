İşini İyi Yapan Başarılı Yöneticilerin Uyguladığı 12 Zaman Yönetimi Taktiği

Eisenhower, diğey adıyla Matris Tekniği olarak bilinir. 1950'li yıllarda keşfedilen bu teknikte işler önem ve aciliyet durumuna göre sınıflandırılır. Bu aşamada genelikle aşağıdaki gibi kategoriler kullanılır:

Acil-önemli

Acil-önemli değil

Acil değil-önemli

Acil değil-önemli değil

Bu teknik sayesinde ilk yapılması gereken işler kolaylıkla belirlenebilir ve çok daha verimli bir iş planı oluşturulabilir. Bu da motivasyonu artırmaya yardımcı olur.