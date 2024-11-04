İşini İyi Yapan Başarılı Yöneticilerin Uyguladığı 12 Zaman Yönetimi Taktiği
İşini İyi Yapan Başarılı Yöneticilerin Uyguladığı 12 Zaman Yönetimi Taktiği
Başarılı işletmelerin arkasında başarılı yöneticiler vardır. Başarılı bir yönetici olmak için öncelikle edinilmesi gereken yetkinlik ise kesinlikle zaman yönetimidir. Çünkü hızın başarıyla eş değer olduğu bizimki gibi bir dönemde, verimli zaman yönetimi sağlamak işleri her anlamda daha kolay ve çabuk tamamlamak demektir. Peki ama zaman yönetimi için uygulanabilecek bazı genel geçer teknikler yok mu?
Elbette var!
İşte başarılı yöneticilerin en favori zaman yönetim metotları!
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1. Zaman Bloklama Tekniği
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2. Pomodoro Tekniği
3. Eisenhower Tekniği
4. Hızlı Planlama Tekniği
5. Kanban Tekniği
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6. Kafein Şekerlemesi Tekniği
7. 168 Saat Tekniği
8. Pareto Tekniği
9. Parkinson Tekniği
10. "O Kurbağayı Ye" Tekniği
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