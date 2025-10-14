onedio
Isı ile Şekillendirme Sonrası Saç Nemini Geri Kazanmaya Yardımcı Olacak Ürünler

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
14.10.2025 - 15:05

Her ne kadar anında harika sonuçlar verse de ısı ile şekillendirme saç tellerinin doğal nemini kaybetmesine ve zamanla mat bir görünüme yol açabiliyor. Biz de bu yazıda, ısı ile şekillendirme sonrası saça nemini geri kazandırmaya yardımcı olacak ürünleri bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Toni Guy Isıya Karşı Saçları Koruyucu Sprey

Saç düzleştirici ya da fön sonrası saçlarının cansız görünmesinden sıkıldıysan Toni&Guy Isıya Karşı Koruyucu Sprey tam sana göre! Fön öncesinde kuru ya da ıslak saçının boy ve uçlarına eşit şekilde sıktığında, saç tellerinde görünmez bir kalkan oluşturarak ısı kaynaklı yıpranma, kırılma ve elektriklenmenin önüne geçiyor. Sonuç mu? Yumuşacık, pürüzsüz ve ipeksi saçlar! 

Toni Guy Isıya Karşı Saçları Koruyucu Sprey

2. Ref Heat Protection No230

Saçını maşa ya da düzleştiriciyle şekillendirmeyi seviyorsan ama o yüksek ısının verdiği zarardan korkuyorsan Ref Heat Protection No230 tam bir kurtarıcı! 230°C’ye kadar ısıdan gelen hasarı azaltırken saçına doğal bir parlaklık da kazandırıyor. Üstelik, hafif yapısı sayesinde saçında ağırlık yapmadan gün boyu yumuşak kalmasını sağlıyor.

Ref Heat Protection No230

3. Davines Melu Hair Shield

Uzun ve yıpranmaya meyilli saçlara sahipsen Davines Melu Hair Shield spreyi çok seveceksin! Fön, maşa veya düzleştirici öncesi saçına sıktığında formülü sayesinde ısıya karşı iyi bir savunma oluşturarak kırılmaların önüne geçmeye çalışırken saçının daha ışıl ışıl görünmesini sağlıyor. Ayrıca, 5,0 pH değerine sahip olması sayesinde saç derine de nazik davranıyor. 

Davines Melu Hair Shield

4. Mix Mellow Kırılma Karşıtı Güçlendirici Şampuan

Isıya maruz kaldığı için yıpranan, zayıflayan ve kırılan saçlarının daha dayanıklı olmasını istiyorsan Mix Mellow Kırılma Karşıtı Güçlendirici Şampuan tam da ihtiyacın olan bakım adımı! Saç tellerini derinlemesine temizlerken saça yeniden parlaklık kazandıran şampuan, düzenli kullanımda saç tellerini daha iyi bir duruma getiriyor. 

Mix Mellow Kırılma Karşıtı Güçlendirici Şampuan

5. Beamarry Keratin Protein Repair Conditioner

Boyalı saçların ışıltısını sürdürmek zordur ama Beamarry Keratin Protein Repair Conditioner bunu kolaylaştırıyor! Şampuan sonrası kullanıldığında saç tellerine yoğun nem vererek yumuşaklık ve parlaklık kazandırıyor. Keratin proteini sayesinde saçın yüzeyini pürüzsüzleştiriyor, taramayı kolaylaştırıyor ve şekillendirmeye hazırlıyor.

Beamarry Keratin Protein Repair Conditioner

6. Maruderm Çift Fazlı Isı Koruyucu Güneş Koruyucu Etkili Fön Suyu

Saçlarını sadece ısıdan değil, güneşten ve deniz suyundan da etkilenmemesinin istiyorsan Maruderm Çift Fazlı Isı Koruyucu Fön Suyu tam bir kalkan etkisi yaratıyor! Güneşin zararlı ışınlarına, yüksek ısıya ve dış etkenlere karşı saçını savunurken parlaklık, hacim ve yumuşaklık kazandırıyor. Saçına elastikiyet verip pürüzsüzleştiriyor, üstelik durulama gerektirmeden saniyeler içinde etki ediyor. 

Maruderm Çift Fazlı Isı Koruyucu Güneş Koruyucu Etkili Fön Suyu

7. Matsu Sun-Day Replenishing Isı ve Güneş Koruyucu Sprey

Güneşin altında ya da fön makinesi karşısında saçlarının zarar görmesinden korkuyorsan Matsu Sun-Day Replenishing Sprey tam bir kurtarıcı! 232°C’ye kadar ısıya dayanıklı bu sprey, saçlarını hem ısıya hem de güneşin yıpratıcı etkisine karşı savunuyor. İçeriğindeki 16 bitkisel aktif, saç tellerine ışıl ışıl bir görünüm kazandırıyor.

Matsu Sun-Day Replenishing Isı ve Güneş Koruyucu Sprey

8. Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

Isıyla şekillendirme sonrası saçların kabarıyorsa Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem tam senlik! Jojoba yağıyla zenginleştirilmiş formülü, saçlarını ağırlaştırmadan besliyor, elektriklenmeyi önlemeye çalışıyor ve onlara ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor. Fön öncesi ya da sonrasında kullanabileceğin bu krem, hem saçına parlaklık ve pürüzsüzlük sağlıyor hem de kusursuzca şekil vermeni kolaylaştırıyor. 

Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

9. Morfose Sıvı Saç Kremi Keratin Fön Suyu

Fön, maşa ya da düzleştirici sonrası saçların sertleşiyor ve yıpranıyorsa Morfose Keratin Fön Suyu seni bu dertten kurtarır! İçeriğindeki keratin formülü sayesinde saç tellerini güçlendirir ve saçına yeniden ışıltı kazandırır. Isıdan kaynaklanan hasarın önüne geçmeye çalışırken ekstra parlaklık ve yumuşaklık da verir. Günlük kullanıma uygun olduğu için her fön öncesi kullanabilir, saçlarının güçlü görünmesini sağlayabilirsin.

Morfose Sıvı Saç Kremi Keratin Fön Suyu

10. Urban Care Style Guide Natural Flex Gazsız Saç Spreyi

Saçını şekillendirdikten sonra hem doğal hem de kalıcı bir görünüm mü istiyorsun? O zaman Urban Care Style Guide Natural Flex tam sana göre! Gazsız formülü sayesinde saçı sertleştirmeden sabitleyen ve elektriklenmeyi önlemeye çalışan sprey, bitkisel keratin ve UV filtresi içeren formülüyle saçını neme, çevresel faktörlere ve ısıya karşı savunuyor.

Urban Care Style Guide Natural Flex Gazsız Saç Spreyi

Sultan Oğuz
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
