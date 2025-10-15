onedio
İş Görüşmesi Öncesi Selfie Paylaşan X Kullanıcısı Kendisine Gelen Mesajları İfşa Etti

İş Görüşmesi Öncesi Selfie Paylaşan X Kullanıcısı Kendisine Gelen Mesajları İfşa Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2025 - 16:58

Ülkemizin pek konuşulmayan sorunların biri de her geçen gün artan sanal zorbalık. İnternet ağları üzerindeki organize veya bireysel hedef gösterme, hakaret gibi suçlarla pek çok insan maddi ve manevi zarar görebiliyor. Hele sosyal medyaya bir gönderi atıyorsanız kırk kez düşünmeniz gerekiyor. Çünkü internet zorbaları anında binlerce yorum yapabiliyor.

Bir X kullanıcısı da iş görüşmesi öncesi bir fotoğrafını paylaştı. Ancak erkek kadın fark etmeksizin gelen yorumlar karşısında kanı dondu ve şaşkınlığını gizleyemedi. Ardından kendisine gelen bir özel mesajı paylaştı.

İlk paylaşım şöyleydi.

twitter.com

Gelen yorumların bir kısmı şu şekildeydi;

Ardından bir mesaj ifşa etti.

Gelen yorumların fazlalığı twister isimli kullanıcının şu paylaşımı yapmasına neden oldu.

twitter.com

Gelen tepkiler ise şöyle;

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

